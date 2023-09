Des scientifiques étudient le mouvement moléculaire des composants en caoutchouc à l'échelle atomique

Dans une étude récente, des scientifiques ont réussi à observer le mouvement moléculaire des composants présents dans le caoutchouc généralement utilisé dans les pneus automobiles. L'étude, publiée dans Applied Physics Letters, s'est concentrée sur l'interaction entre le polybutadiène (un caoutchouc synthétique) et les nanoparticules de noir de carbone, qui sont ajoutées pour améliorer les propriétés physiques du caoutchouc des pneus.

Comprendre la dynamique moléculaire et l'interaction de ces composants est essentiel pour évaluer les performances des pneus et développer des matériaux plus durables. Les forces exercées sur les pneus pendant la conduite peuvent provoquer une usure et une dégradation, ce qui rend crucial la compréhension des changements structurels et des mouvements au sein du caoutchouc du pneu.

L'équipe de recherche, composée de scientifiques de l'Université de Tokyo, de l'Université d'Ibaraki et du XFEL européen, a utilisé la méthode de clignotement des rayons X diffractés pour observer les changements dans les chaînes polymères et les nanoparticules additives à l'échelle atomique. Avec une résolution temporelle de 890 nanosecondes (la plus rapide obtenue jusqu'à présent dans de telles études), l'équipe a détecté une interaction claire entre le polybutadiène et le noir de carbone.

Les différences observées entre deux types différents de noir de carbone utilisés dans les échantillons étaient particulièrement intéressantes. L'étude a révélé qu'un échantillon présentait un mouvement beaucoup plus rapide du polybutadiène sur la surface du noir de carbone par rapport à l'autre. Ceci suggère que la mobilité du polybutadiène était significativement affectée par le type de noir de carbone utilisé. Par conséquent, l’échantillon avec une liaison plus forte entre les composants présentait de meilleures propriétés en termes de performances des pneus automobiles.

Les résultats de cette étude ont des implications importantes à la fois pour le diagnostic de la dégradation du caoutchouc des pneus et pour le développement de matériaux présentant une durabilité accrue. En acquérant une compréhension plus approfondie de la dynamique moléculaire des composants en caoutchouc, les chercheurs peuvent concevoir de meilleures méthodes pour étudier la dégradation du caoutchouc des pneus et créer des matériaux plus résistants à l'usure et à la dégradation.

Cette recherche constitue une avancée significative dans le domaine de la science des matériaux et fournit des informations précieuses sur les comportements et les interactions des composants en caoutchouc à l’échelle atomique.

Source : Lettres de physique appliquée (DOI : 10.1063/5.0157359)