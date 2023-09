Des scientifiques observent des excitons Hubbard stables dans l'isolant Mott

By

Une équipe de scientifiques du California Institute of Technology, dirigée par le Dr David Hsieh, a fait une découverte révolutionnaire dans le domaine de la physique de la matière condensée. Ils ont observé des preuves d'excitons de Hubbard stables dans un isolant Mott antiferromagnétique photo-dopé. Cette découverte passionnante, publiée dans Nature Physics, offre de nouvelles perspectives sur le comportement des excitons dans les matériaux qui défient les règles conventionnelles du comportement des électrons.

Les excitons sont des particules composites qui émergent lorsqu'un électron et un trou interagissent sous l'effet de forces électrostatiques. On les trouve généralement dans les matériaux semi-conducteurs et ont été bien étudiés. Cependant, leur comportement change lorsque l’on entre dans le domaine des isolants Mott. Les isolants Mott sont des matériaux qui forcent les électrons dans des sites spécifiques du réseau en raison de fortes interactions coulombiennes, créant ainsi une bande interdite distincte. Dans les isolants Mott, l'exciton de Hubbard, une nouvelle quasi-particule, pourrait émerger. L'existence d'excitons de Hubbard stables sous forme de quasiparticules a longtemps été théorisée mais reste une question ouverte.

Le Dr Hsieh et son équipe ont été motivés à étudier ces systèmes en raison de leur intérêt pour les matériaux comportant des électrons en forte interaction. Les isolants Mott, avec leur bande interdite unique et leur ordre antiferromagnétique, ont fourni un environnement idéal pour étudier les excitons de Hubbard. Les interactions antiferromagnétiques se produisent lorsque les spins des électrons voisins s'alignent dans des directions opposées, ce qui entraîne un ordre magnétique au sein du matériau.

Détecter et comprendre les excitons de Hubbard est un défi en raison de l'interaction complexe des interactions électroniques, de l'ordre antiferromagnétique et de la nature éphémère de ces excitons. Cependant, l’équipe a développé une configuration expérimentale utilisant l’isolant Mott Sr2IrO4 et la spectroscopie térahertz pour capturer la réponse transitoire du matériau en temps réel. Les résultats ont montré une empreinte digitale distinctive qui a confirmé l'existence d'un fluide excitonique de Hubbard au sein de Sr2IrO4.

La découverte d'excitons Hubbard stables dans les isolants Mott a ouvert de nouvelles possibilités tant pour la compréhension fondamentale que pour les applications pratiques. Les recherches futures pourraient se concentrer sur la compréhension des mécanismes de liaison des excitons de Hubbard, de leurs interactions avec différents états magnétiques et de leurs applications technologiques potentielles. Cette étude révolutionnaire marque une avancée significative dans notre compréhension des excitons et de leur comportement dans les matériaux complexes.

Sources:

– Article original : Physique de la nature (DOI : 10.1038/s41567-023-02187-0)