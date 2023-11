By

Les collisionneurs de particules sont depuis longtemps des outils essentiels pour l'exploration scientifique, et leur dernière percée réalisée dans le cadre de l'expérience ALICE (A Large Ion Collider) du CERN a dévoilé un phénomène qui avait été prédit il y a trente ans. Grâce à des techniques complexes et à des analyses innovantes, une équipe de collaborateurs d’ALICE a observé avec succès la formation d’un effet de « cône mort » autour des quarks lourds, mettant ainsi en lumière les lois qui régissent les interactions entre quarks et gluons.

Cette réalisation révolutionnaire a été rendue possible grâce aux efforts collaboratifs de plus de 1,000 149 auteurs issus de XNUMX institutions à travers le monde. L’effet cône mort, une prédiction de la chromodynamique quantique, la théorie des interactions fortes, a jusqu’à présent échappé à l’observation directe.

ALICE, située au Grand collisionneur de hadrons, fonctionne en produisant des quarks et des gluons énergétiques. La force importante amène ces particules à émettre des quarks et des gluons supplémentaires, ce qui entraîne un processus en cascade. La cascade aboutit finalement à la formation de hadrons détectables. Cependant, ce qui rend cette découverte vraiment remarquable est la révélation que les quarks lourds sont entourés d'un cône mort, une région « vide » où ils ne peuvent émettre aucun gluon.

En développant de nouvelles techniques utilisant la sous-structure des jets et des méthodes analytiques, l'équipe d'analyse principale du laboratoire national d'Oak Ridge a pu associer des particules filles à la sous-structure des cascades de quarks et de gluons. Grâce à cette approche, ils ont accédé au processus en cascade des quarks charmés et ont directement observé l'effet de cône mort. Par conséquent, cette mesure a permis de mieux comprendre la masse des quarks charmés avant leur liaison aux hadrons.

Si cette découverte consolide les aspects fondamentaux de la théorie des interactions fortes, elle offre également un aperçu des possibilités de recherche futures. Les scientifiques peuvent désormais étudier l'effet cône mort pour les quarks plus lourds que le quark charme, tels que les quarks bottom ou top, ainsi que son apparition dans les collisions d'ions lourds.

Cette avancée significative a été rendue possible grâce au généreux soutien du Bureau des sciences du ministère de l’Énergie, programme de physique nucléaire. Grâce à une exploration et une collaboration continues, nous perçons les mystères entourant les quarks, les gluons et les forces qui façonnent notre compréhension de l’univers.

QFP

Qu’est-ce qu’un effet cône mort ?

L’effet de cône mort se produit lorsqu’un quark lourd est entouré d’une région où il ne peut émettre aucun gluon, ce qui donne lieu à une zone « vide » ou inactive.

Qu’est-ce que la chromodynamique quantique ?

La chromodynamique quantique est la théorie qui décrit la forte interaction entre les quarks et les gluons, les particules fondamentales qui forment des hadrons composites comme les protons et les neutrons.

Que sont les quarks et les gluons ?

Les quarks et les gluons sont les éléments constitutifs de particules composites appelées hadrons. Les quarks sont des particules élémentaires qui se répartissent en six types, et les gluons sont les médiateurs de la force puissante qui lie les quarks entre eux.

Qu'est-ce qu'ALICE ?

ALICE est une expérience massive menée au Grand collisionneur de hadrons du CERN. Il vise à étudier les propriétés et le comportement de la matière à des densités d’énergie extrêmes afin d’approfondir notre compréhension des forces fondamentales et des particules qui composent l’univers.