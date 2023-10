Les génomes anciens révèlent davantage sur l’ADN de Néandertal chez les humains

By

Une étude récente publiée dans la revue Science Advances a fourni de nouvelles informations sur l'ADN de Néandertal porté par les populations humaines en Europe et en Asie. En analysant un vaste ensemble de données sur les génomes anciens, les scientifiques ont acquis une meilleure compréhension de l’héritage génétique de nos parents archaïques et de la manière dont il se répartit parmi les humains modernes.

La plupart des gens portent aujourd’hui un petit pourcentage d’ADN néandertalien, résultat d’un croisement entre nos ancêtres et les Néandertaliens avant leur extinction il y a environ 40,000 XNUMX ans. Cependant, les chercheurs ont observé que la prévalence de l’ADN de Néandertal est légèrement plus élevée dans les populations d’Asie de l’Est que dans les populations européennes.

Cette divergence a intrigué les scientifiques, car des restes de Néandertal ont été largement découverts en Europe et au Moyen-Orient, mais pas plus à l'est des montagnes de l'Altaï, en Asie centrale. Pour expliquer cette incohérence, les chercheurs ont analysé la répartition de l'ADN de Néandertal dans le génome humain au cours des 40,000 XNUMX dernières années.

Ils ont découvert que la proportion d’ADN néandertalien dans les anciennes populations de chasseurs-cueilleurs d’Europe après l’extinction des Néandertaliens était légèrement plus élevée que chez celles vivant en Asie. Cela suggère que le modèle actuel d’ascendance néandertalienne supérieure dans les populations asiatiques s’est développé à un stade ultérieur, au cours de la transition néolithique, lorsque l’agriculture est devenue plus répandue.

Au cours de cette transition, les premiers agriculteurs d'Anatolie ont commencé à se mélanger aux chasseurs-cueilleurs existants en Europe occidentale et septentrionale, entraînant une dilution de l'ADN de Néandertal dans les populations européennes. Les chercheurs ont également noté qu’ils disposaient de moins d’informations sur la manière dont cette transition s’était déroulée en Asie en raison d’un manque de données.

Cette étude met en évidence l’importance des génomes anciens dans la compréhension de l’histoire génétique des populations humaines. Comprendre la distribution de l’ADN de Néandertal peut fournir un aperçu de notre passé évolutif et potentiellement faire la lumière sur sa pertinence médicale aujourd’hui. Par exemple, des recherches antérieures ont suggéré que l’ADN de Néandertal pourrait influencer l’évolution de l’infection au Covid-19.

Dans l’ensemble, cette recherche contribue à notre connaissance croissante de la génétique néandertalienne et de son impact sur les populations humaines modernes. En analysant les génomes anciens, les scientifiques peuvent continuer à découvrir l’histoire fascinante de nos anciens parents et leur héritage durable dans notre ADN.

Sources:

– Avancées scientifiques, DOI :

– CNN (Source : https://www.cnn.com/2021/05/19/world/neanderthal-dna-genome-study-scn/index.html)