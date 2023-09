Des obstructions dans les systèmes de récupération d'eau de la Station spatiale internationale (ISS) ont provoqué le renvoi de tuyaux sur Terre pour y être nettoyés et remis à neuf. La cause de ces obstructions est la présence de biofilms, qui sont des croissances microbiennes ou fongiques qui collent les unes aux autres et aux surfaces. Ces biofilms peuvent obstruer les filtres des systèmes de traitement de l’eau et compromettre l’intégrité des équipements. Cela pose un problème important aux agences spatiales, car le remplacement des matériaux concernés peut être coûteux.

Empêcher la croissance des biofilms est particulièrement crucial pour les missions spatiales longue distance vers des endroits comme la Lune ou Mars, où le retour sur Terre pour réparer ou soigner les astronautes malades n'est pas possible. Pour résoudre ce problème, des chercheurs de l’Université du Colorado, du MIT et du NASA Ames Research Center ont collaboré à une étude. Ils ont examiné des échantillons de l’ISS en utilisant un type spécifique de bactérie connue pour sa capacité à former des biofilms.

Les scientifiques ont également collaboré avec LiquiGlide, une entreprise spécialisée dans la réduction de la friction entre solides et liquides. L’étude a révélé que le revêtement des surfaces avec une fine couche d’acides nucléiques pourrait empêcher la croissance bactérienne sur les échantillons exposés à l’ISS. Ces acides possédaient une légère charge électrique négative qui empêchait les microbes de coller aux surfaces.

Les chercheurs ont également utilisé une barrière physique sous la forme de nanoherbe gravée sur les surfaces testées. Cela créait une surface glissante à laquelle les biofilms avaient du mal à adhérer. Lorsque la méthode de revêtement des surfaces avec des acides nucléiques a été appliquée, les échantillons terrestres ont montré une réduction de la formation microbienne d'environ 74 pour cent, tandis que les échantillons de la station spatiale ont présenté une réduction plus substantielle d'environ 86 pour cent.

Cependant, l’équipe recommande d’effectuer des tests de plus longue durée lors de missions futures afin de déterminer si la méthode peut maintenir son efficacité. Une analyse continue, plutôt que de s’appuyer sur des mesures aux points finaux, est également conseillée. En s'attaquant à l'accumulation de biofilms, les agences spatiales peuvent prévenir les dommages aux équipements et garantir la santé et la sécurité des astronautes pendant les missions spatiales.

