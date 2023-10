Une étoile explosive capturée par le télescope spatial James Webb de la NASA pourrait résoudre le plus grand mystère de l'univers

By

Les chercheurs sont aux prises avec la « tension de Hubble », un écart qui survient lorsqu’on mesure l’expansion de l’univers à l’aide de deux méthodes différentes. La première méthode consiste à mesurer le rayonnement du fond diffus cosmologique (CMB), qui est l’énergie résiduelle du Big Bang. La deuxième méthode est basée sur la constante de Hubble, qui détermine la vitesse à laquelle les galaxies et les supernovas s'éloignent de la Terre. La constante de Hubble donne systématiquement des valeurs plus élevées que les mesures CMB, créant ainsi un conflit non résolu.

Dans le cadre d'une avancée majeure, le télescope spatial James Webb (JWST) de la NASA a capturé une image d'une supernova de type 1a nommée SN H0pe, offrant de nouvelles perspectives pour résoudre la tension de Hubble. L’image révèle l’étoile qui explose sous la forme d’une traînée de lumière orange, résultat de la lentille gravitationnelle. La lentille gravitationnelle se produit lorsque la lumière traverse l’espace déformée par l’intense attraction gravitationnelle d’un objet astronomique.

L’effet de lentille agit comme une loupe, permettant aux astronomes de scruter plus profondément que jamais auparavant. Bien que l’arc de lumière semble être constitué de trois étoiles distinctes, il s’agit en fait de la même supernova dupliquée deux fois en raison de la lentille gravitationnelle provoquée par l’avant-plan d’une galaxie située à 4.5 milliards d’années-lumière de la Terre.

Les astrophysiciens analysant les données ont découvert que la lumière de la supernova à lentilles se trouve à 16 milliards d’années-lumière de la Terre. Cette ancienne supernova de type 1a offre une opportunité unique de résoudre le problème de tension de Hubble.

En étudiant cette supernova, les chercheurs peuvent obtenir des informations précieuses sur les mécanismes à l'origine de l'expansion de l'univers et potentiellement concilier la disparité entre les mesures des constantes CMB et Hubble. Avec l'aide du télescope spatial James Webb, les scientifiques sont sur le point de percer l'un des mystères les plus déroutants de l'univers.

