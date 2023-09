Des chercheurs réussissent à cultiver des reins humanisés chez des porcs

Des chercheurs chinois ont franchi une étape importante dans le domaine de la transplantation d'organes en cultivant avec succès des reins à un stade précoce composés principalement de cellules humaines chez des porcs. Cette avancée nous rapproche de la capacité de produire des organes chez des animaux qui pourront éventuellement être transplantés chez l’homme. La transplantation rénale est particulièrement demandée, avec près de 89,000 XNUMX Américains actuellement sur liste d'attente pour un rein.

Selon Mary Garry, professeur de médecine à l'Université du Minnesota, la possibilité de générer des organes humains chez des porcs pourrait avoir un impact significatif sur la réduction du nombre de patients sur la liste d'attente de transplantation dans le monde. Bien que le concept de création de chimères animal-humain soit exploré depuis des décennies, cette étude représente une avancée notable dans ce domaine.

L'équipe de scientifiques des Instituts de biomédecine et de santé de Guangzhou a injecté des cellules souches humaines à plus de 1,800 28 embryons de porc et les a transférés dans l'utérus de porces. Les embryons chimériques ont pu se développer jusqu'à 65 jours avant que les grossesses ne soient interrompues pour un examen plus approfondi. Les chercheurs ont collecté cinq embryons, qui contenaient tous des reins en croissance normale et composés jusqu'à XNUMX % de cellules humaines.

Les tentatives précédentes d’intégration de cellules humaines et porcines avaient été confrontées à des défis, car les cellules porcines avaient tendance à supplanter et à provoquer la mort des cellules humaines. Cependant, les chercheurs de cette étude ont utilisé un outil d’édition génétique appelé Crispr pour désactiver deux gènes responsables du développement des reins du porc. Cela a créé un microenvironnement dans lequel les reins humanisés pourraient prospérer. En transformant des cellules humaines ordinaires en cellules souches pluripotentes et en augmentant leurs chances d'intégration avec des cellules de porc, les embryons ont été développés avec succès.

Même si les reins étudiés dans cette étude présentaient des structures caractéristiques d’un développement rénal normal, il reste incertain s’ils auraient continué à se développer pour devenir des organes pleinement fonctionnels. De plus, des inquiétudes ont été soulevées quant au risque de cancer dû à la modification génétique des cellules humaines. Des tests approfondis sur les animaux seraient nécessaires pour garantir la sécurité des organes cultivés à l’aide de ces techniques.

Malgré les défis, les scientifiques impliqués dans cette étude estiment que les porcs sont des animaux donneurs idéaux en raison de leurs similitudes anatomiques et de la taille de leurs organes avec les humains. Le temps d’attente moyen pour une transplantation rénale étant de trois à cinq ans, la demande d’organes transplantables dépasse de loin l’offre. Cette recherche révolutionnaire apporte l’espoir de pouvoir surmonter cette crise de pénurie d’organes à l’avenir.

