Des preuves directes de la rotation d'un trou noir confirment la théorie de la relativité d'Einstein

Les astronomes ont fait une découverte révolutionnaire qui fournit la première preuve directe d'un trou noir en rotation, confirmant ainsi la théorie de la relativité d'Einstein. La découverte a été faite en étudiant les puissants jets d’énergie émis par le trou noir au centre de la galaxie voisine Messier 87, appelée M87. Ce trou noir est le plus étudié à ce jour et a également été le premier à être directement imagé en 2019.

Même si l’on prédit depuis longtemps que les trous noirs tournent, la difficulté d’imaginer réellement ces phénomènes cosmiques a rendu jusqu’à présent difficile l’obtention de preuves. Cependant, les chercheurs ont maintenant confirmé la rotation de ce trou noir monstre et leurs découvertes ont été publiées dans la revue Nature.

Les trous noirs ont une attraction gravitationnelle incroyablement forte qui empêche quoi que ce soit de s’échapper, même la lumière. Cependant, ils peuvent être observés parce que les trous noirs actifs sont entourés de disques d’accrétion, qui sont de vastes panaches de matière extraits des nuages ​​​​de gaz et des étoiles. Lorsque ce matériau s’enroule dans le trou noir, il devient extrêmement chaud à cause du frottement. Une partie de cette matière est éjectée, formant deux jets de matière chaude qui peuvent se déplacer à une vitesse proche de celle de la lumière.

L'origine de l'énorme énergie requise pour ces jets reste un mystère, mais les scientifiques ont utilisé la théorie de la relativité d'Einstein pour proposer que les champs magnétiques des trous noirs, si les trous noirs tournent rapidement, pourraient fournir la réponse. Les trous noirs tirent probablement une partie de leur rotation de leur existence antérieure en tant qu'étoiles, qui s'effondrent vers l'intérieur et tournent plus vite lorsqu'ils tirent sur leurs bras, comme les patineurs artistiques. Cette rotation peut avoir augmenté encore plus au fil du temps en raison de chutes de matière ou de collisions catastrophiques avec des objets massifs.

Pour étudier cette rotation insaisissable, les astronomes ont étudié le trou noir supermassif M87. En l'observant de 2000 à 2022 à l'aide d'un réseau de radiotélescopes, ils ont découvert que les jets du trou noir oscillaient comme des métronomes, indiquant que le trou noir vacillait sur son axe lors de sa rotation.

Cette découverte importante confirme non seulement la théorie de la relativité d'Einstein, mais soulève également des questions intrigantes. Les scientifiques souhaitent maintenant comprendre les événements qui pourraient avoir provoqué la rotation rapide du trou noir et la possibilité de découvrir des sphères de photons, qui sont de faibles anneaux de lumière entourant le trou noir qui pourraient fournir un aperçu d'une théorie de la gravité quantique.

