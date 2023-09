Premier aperçu des échantillons de poussière d'astéroïde de la mission OSIRIS-REx

Après près de 20 ans d'attente, les scientifiques ont enfin eu un premier aperçu des grains de poussière renvoyés par la mission OSIRIS-REx de la NASA depuis l'astéroïde Bennu. Le vaisseau spatial a terminé son voyage aller-retour vers Bennu avec l'atterrissage réussi de sa capsule de retour d'échantillons dans l'Utah. En ouvrant le couvercle de la cartouche, les scientifiques ont immédiatement identifié un matériau semblable à de la poussière noire, qui proviendrait de l'astéroïde. L’équipe scientifique d’OSIRIS-REx essuyera une partie de la poussière pour une analyse plus approfondie en laboratoire afin de confirmer son origine.

Le mécanisme d'échantillonnage du vaisseau spatial, appelé TAGSAM, a collecté environ 250 grammes de spécimens à la surface de Bennu lors d'un atterrissage par contact en 2020. Cependant, en raison de matériaux rocheux coinçant la porte de la chambre de collecte, les scientifiques ont décidé de ranger le dispositif d'échantillonnage à l'intérieur du vaisseau spatial. renvoyez la capsule pour éviter toute perte supplémentaire de matériau. Cela a conduit à des spéculations selon lesquelles le vaisseau spatial aurait pu rapporter plus que les 250 grammes estimés.

Pour déterminer la quantité réelle de matériaux collectés, les scientifiques devront retirer le mécanisme d’échantillonnage TAGSAM de la cartouche et l’inspecter à la recherche de plus gros morceaux de roche. Ce processus aura lieu dans les semaines à venir. Pendant ce temps, l’analyse rapide de la poussière visible fournira des informations précieuses sur sa composition et déterminera si elle correspond aux attentes basées sur les données de télédétection de l’astéroïde.

Les échantillons collectés revêtent une grande valeur pour les scientifiques, car ils donnent un aperçu des origines de la vie sur Terre. Ils seront soigneusement distribués aux partenaires internationaux et à l’équipe scientifique OSIRIS-REx pour une analyse et une préservation plus approfondies. Les découvertes tant attendues de la mission OSIRIS-REx devraient révéler des détails fascinants sur la composition et l’histoire de l’astéroïde Bennu.

