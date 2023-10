Des scientifiques développent un biorevêtement avec de la peinture pour compléter l'air dans l'habitat de Mars

Les chercheurs ont développé un biorevêtement, appelé Green Living Paint, qui pourrait être incorporé dans l’habitat de Mars pour compléter l’air. Le biorevêtement contient un type de bactérie appelée Chroococcidiopsis cubana, qui exploite une forme unique de photosynthèse pour survivre dans des conditions extrêmes. Cette bactérie absorbe du dioxyde de carbone (CO2) et libère de l'oxygène dans le cadre du processus. L'équipe dirigée par la microbiologiste Simone Krings de l'Université de Surrey au Royaume-Uni visait à créer une matrice de biorevêtement durable et respectueuse de l'environnement pour les bactéries.

Le biorevêtement a été développé en mélangeant du latex avec des particules de nanoargile pour obtenir une structure poreuse mais mécaniquement robuste. Les chercheurs ont observé le revêtement pendant 30 jours et ont constaté qu'il libérait constamment jusqu'à 0.4 gramme d'oxygène par gramme de biomasse et par jour, tout en absorbant du CO2. Cette méthode durable a des implications pour l’exploration spatiale et répond aux préoccupations concernant l’augmentation des émissions et les pénuries d’eau sur Terre.

Bien que la production actuelle d’oxygène ne soit pas suffisante à elle seule pour un habitat martien, elle pourrait réduire considérablement la quantité d’oxygène que les missions spatiales doivent transporter. La capacité de Chroococcidiopsis cubana à survivre dans des environnements extrêmes en fait un candidat potentiel pour la colonisation de Mars. La recherche a été publiée dans Microbiology Spectrum.

