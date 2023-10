Les bactéries peuvent-elles aider à résoudre notre problème de pollution plastique ?

By

La pollution plastique est devenue un problème mondial urgent, avec seulement XNUMX % des déchets plastiques étant recyclés. Cela signifie que les décharges se développent rapidement et que les incinérateurs rejettent de grandes quantités d’émissions dans l’atmosphère. Cependant, les scientifiques ont découvert une solution potentielle sous la forme de bactéries mangeuses de plastique.

En 2001, des chercheurs de l’Institut de technologie de Kyoto au Japon ont découvert une bactérie mangeuse de plastique appelée Ideonella sakaiensis. Depuis, plusieurs équipes de scientifiques étudient des micro-organismes similaires, nous rapprochant d’un avenir où ces minuscules créatures pourront nous aider à lutter contre la crise environnementale provoquée par le plastique.

Les chercheurs ont trouvé des moyens de manipuler les bactéries pour produire des enzymes capables de décomposer le plastique plus rapidement. Ceci est crucial compte tenu de l’ampleur du problème et de la nécessité de solutions rapides et efficaces. Cependant, trouver des bactéries mangeuses de plastique très performantes reste un défi. Les scientifiques ont exploré la possibilité de modifier génétiquement les bactéries pour répondre à nos besoins, mais cela pose son propre ensemble de défis.

La bioprospection, le processus de recherche de bactéries appropriées dans les décharges existantes, est également à l'étude. Cependant, la découverte d’un microbe mangeur de plastique susceptible d’avoir un impact significatif sur la pollution plastique reste difficile à atteindre en raison de la grande variété de plastiques présents dans les décharges.

La recherche dans ce domaine a été entravée par le faible intérêt et les coûts élevés, conduisant à un sous-financement. Le manque d’incitations immédiates du marché a également constitué un obstacle. Cependant, les partisans de cette idée soutiennent qu’il existe un retour sur investissement dans le recyclage du plastique et qu’un soutien public est nécessaire pour financer des projets à plus grande échelle qui bénéficieraient à la société.

Les bactéries mangeuses de plastique offrent une solution prometteuse au problème de la pollution plastique. Des recherches et des investissements supplémentaires sont nécessaires pour explorer tout leur potentiel et élaborer des stratégies efficaces pour faire face à la crise environnementale croissante.

Sources:

– « Une bactérie vorace pourrait-elle nous aider à lutter contre la pollution plastique ? - Le gardien

– « Les microbes évoluent pour manger la pollution plastique, disent les scientifiques » – (source non précisée)