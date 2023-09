Une nouvelle méthode pour identifier les sources de méthane dans les villes

Des chercheurs de l'Université technique de Munich (TUM) ont découvert à Hambourg de nombreuses sources de méthane jusqu'alors indétectables, principalement dues à des activités humaines telles que des fuites de gazoducs et une combustion incomplète. L'équipe a utilisé un réseau de capteurs mobiles pour localiser ces sources, dans le but de mettre à jour les cartes d'émission et d'améliorer les stratégies de gestion. La recherche est cruciale, car le méthane est le deuxième gaz à effet de serre le plus répandu résultant des activités humaines, avec un potentiel de réchauffement climatique sur deux décennies dépassant de plus de 80 fois celui du dioxyde de carbone.

Hambourg, en tant que deuxième plus grande ville d'Allemagne et centre industriel, offrait des conditions idéales pour le projet. Grâce aux mesures mobiles, l’équipe a pu identifier les fuites de gazoducs, la combustion incomplète et d’autres émissions industrielles et fugitives comme principales sources d’émissions de méthane dans la ville. Ils ont également découvert des sources jusqu’alors inconnues, telles que des fuites de tuyaux dans une raffinerie de pétrole et dans une ferme de bétail voisine.

Les chercheurs ont utilisé une approche à deux volets pour mettre à jour la carte des émissions existante. Tout d’abord, ils ont effectué des mesures mobiles à l’aide d’une voiture équipée de capteurs, traversant des zones où des émissions de méthane étaient censées être détectées. Deuxièmement, ils ont utilisé un réseau de capteurs composé de quatre appareils de mesure pour mesurer les émissions globales de la ville. Ce réseau utilise la lumière du soleil pour déterminer les concentrations de gaz à effet de serre dans la colonne d'air située entre les appareils de mesure et le soleil.

Les chercheurs pensent que cette méthode, initialement conçue pour les villes, pourra être étendue à l’avenir pour réaliser des mesures globales à l’aide de satellites. Leurs travaux visent à contribuer à une meilleure compréhension du changement climatique et à ralentir sa progression.

Source : Quantification des émissions de méthane à Hambourg à l'aide d'un réseau de spectromètres FTIR et d'une approche de modélisation inverse

Définitions:

Méthane: Un puissant gaz à effet de serre résultant des activités humaines, connu pour sa contribution significative au réchauffement climatique.

Cartes d'émission : Représentations spatiales des émissions de gaz à effet de serre dans une zone spécifique, utilisées pour comprendre et gérer les émissions.

Fuite des gazoducs : Conduites qui transportent du gaz naturel et libèrent du méthane en raison de fuites ou de fissures.

Combustion incomplète : La combustion de combustibles fossiles, de biomasse ou de déchets qui n'entraîne pas une conversion complète en dioxyde de carbone et en eau, conduisant à la libération de méthane.

Émissions fugitives : Émissions de gaz ou de vapeurs résultant de fuites ou d'autres rejets involontaires.

Inventaire des émissions : Une compilation complète des émissions provenant de diverses sources dans une zone donnée.

Gaz à effet de serre: Gaz qui emprisonnent la chaleur dans l'atmosphère terrestre, contribuant ainsi à l'effet de serre et au réchauffement climatique.

