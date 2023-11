Nouvelle découverte : la fine poussière de silicate a joué un rôle clé dans l’extinction des dinosaures

Les scientifiques ont découvert un facteur révolutionnaire qui a contribué à l’extinction des dinosaures. Alors que l'on attribue depuis longtemps l'impact de l'astéroïde géant à l'anéantissement de ces créatures anciennes, de nouvelles recherches révèlent que la fine poussière de silicate a joué un rôle crucial dans la dévastation de la Terre.

Il y a environ 66 millions d’années, un astéroïde massif mesurant au moins 10 km de diamètre est entré en collision avec notre planète. L'impact a libéré une quantité d'énergie inimaginable, équivalente à 4.7 milliards de fois celle de la bombe d'Hiroshima. Les conséquences ont brossé un tableau sombre : des ondes de choc ont projeté des poissons hors de l’eau, les enfouissant sous des couches de boue et de débris à des milliers de kilomètres. Les incendies de forêt ont fait rage dans de vastes régions, tandis que des tsunamis culminant à plus d’un kilomètre et demi ont englouti les océans. La planète a été secouée par des méga-séismes qui ont persisté pendant des mois. L'acide sulfurique pleuvait, transformant les océans en pièges mortels, tandis que la lumière du soleil était bloquée par la matière atmosphérique pendant plus d'un an, provoquant un effet de refroidissement drastique. Cet événement cataclysmique a entraîné l’effondrement des réseaux alimentaires et l’extinction d’environ les trois quarts de toutes les formes de vie sur Terre.

Des recherches antérieures attribuaient l’« hiver d’impact » qui a suivi aux particules de soufre et de suie rejetées dans l’atmosphère. Cependant, cette dernière étude remet en question cette notion. Des scientifiques ont examiné des minéraux conservés dans des roches sur un site fossilifère du Dakota du Nord, aux États-Unis, et ont fait une découverte surprenante. La concentration de fines particules de poussière de silicate était beaucoup plus élevée que prévu initialement. Lorsqu'elles ont été introduites dans un modèle climatique, il a été constaté que ces particules sont restées dans l'atmosphère jusqu'à 15 ans après l'impact, provoquant un refroidissement important de la surface de la Terre, jusqu'à une température remarquable de 15 °C (27 °F). Il s’agit d’un changement climatique profond, surtout si l’on considère les conséquences projetées d’un réchauffement climatique de seulement 2 °C (3.6 °F).

Cette découverte jette un nouvel éclairage sur les conséquences dévastatrices d’un impact d’une telle ampleur. Il souligne l’importance d’une surveillance continue du ciel pour protéger notre planète des futures menaces cosmiques. Chaque nouvelle révélation enrichit notre compréhension de l’événement catastrophique qui a anéanti les dinosaures et remodelé le cours de la vie sur Terre.

QFP

Q : L’impact de l’astéroïde a-t-il à lui seul provoqué l’extinction des dinosaures ?

R : Non, l’impact de l’astéroïde a déclenché une série d’effets en cascade qui ont contribué à l’extinction.

Q : Combien de temps la fine poussière de silicate est-elle restée dans l’atmosphère ?

R : On pense que les particules de fine poussière de silicate sont restées en suspension dans l’atmosphère jusqu’à 15 ans après l’impact.

Q : Quel a été l’impact global de la poussière de silicate sur le climat terrestre ?

R : La présence de fines poussières de silicate a provoqué un effet de refroidissement important, abaissant la température de la surface de la Terre jusqu'à 15 °C (27 °F).

Q : Quel pourcentage de formes de vie sur Terre ont été anéanties à la suite de cet événement ?

R : Environ les trois quarts de toutes les formes de vie sur Terre ont disparu en raison des conséquences dévastatrices de l’impact de l’astéroïde.