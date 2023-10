Les ondes sismiques déclenchées par l'impact d'une météorite sur Mars ont dévoilé des révélations intrigantes sur les entrailles profondes de la planète. Ces découvertes révolutionnaires remettent en question des hypothèses de longue date et fournissent aux scientifiques des informations précieuses sur l’anatomie de notre planète voisine.

Les données sismiques collectées par l'atterrisseur InSight de la NASA mettent en lumière la présence d'une couche de roche en fusion jusqu'alors inconnue entourant le noyau métallique liquide de Mars. On considère désormais que cette composante la plus interne est plus petite et plus dense qu’on ne le pensait auparavant, signalant un changement significatif dans notre compréhension de la structure interne de Mars.

Lorsque les ondes sismiques traversent différents matériaux à l’intérieur d’une planète, y compris ceux générés par les impacts de météorites, leur vitesse et leur forme changent. Les données acquises grâce au sismomètre d'InSight ont permis aux scientifiques d'avoir une idée plus claire de la composition interne de Mars.

L'impact d'une météorite à Tempe Terra, une région des hauts plateaux martiens, le 18 septembre 2021, a déclenché un tremblement de terre de magnitude 4.2 et laissé derrière lui un cratère mesurant environ 425 pieds (130 mètres) de largeur. Il est intéressant de noter que cet impact s'est produit du côté opposé de Mars par rapport à l'emplacement d'InSight à Elysium Planitia, une région de plaines.

Les ondes sismiques générées par cet événement ont pénétré les profondeurs de la planète, y compris le noyau, offrant ainsi des informations sans précédent. Avant cette découverte, les scientifiques ne pouvaient observer que les réflexions provenant du sommet du noyau de Mars, et non les ondes sismiques qui le traversaient.

En analysant le comportement de ces ondes, les chercheurs ont identifié la présence d'une couche de silicate fondu, d'environ 90 km d'épaisseur, entourant le noyau. Cette région en fusion, située dans le manteau, la partie intérieure de la planète, était jusqu’alors inconnue.

De plus, les chercheurs ont calculé une nouvelle taille pour le noyau de Mars, estimant son diamètre à environ 2,080 3,350 km, soit environ 30 % plus petit que les estimations précédentes. Ils ont également découvert que le manteau, situé entre la croûte externe et le noyau de la planète, s'étend à environ 1,055 1,700 km sous la surface.

Contrairement à la Terre, Mars possède une couche entièrement ou partiellement fondue autour de son noyau. Une étude indique la présence d’une couche entièrement fondue, tandis que l’autre suggère qu’elle est partiellement fondue au sommet. La couche fondue et partiellement fondue est principalement constituée de silicates enrichis en fer et en éléments radioactifs producteurs de chaleur, distincts du manteau solide sus-jacent.

Des études plus approfondies révèlent que le noyau de Mars est principalement composé de fer et de nickel, ainsi que d'éléments plus légers comme le soufre, l'oxygène, le carbone et l'hydrogène. Ces éléments plus légers représentent environ 9 à 15 % de la composition en poids du noyau, ce qui est inférieur à ce que l'on pensait auparavant, mais comparable à celui du noyau terrestre.

Cette recherche révolutionnaire remet en question notre compréhension de la structure interne de Mars et souligne la complexité des planètes en tant que systèmes divers. Mars, avec un diamètre d'environ 4,220 6,791 milles (7,926 12,755 km) contre XNUMX XNUMX milles (XNUMX XNUMX km) pour la Terre, continue de captiver les scientifiques et les astronomes.

FAQ:

Q : Qu’ont révélé les ondes sismiques de l’impact de la météorite sur Mars ?

R : Les ondes sismiques ont découvert une couche jusque-là inconnue de roche en fusion entourant le noyau métallique liquide de Mars.

Q : Comment les scientifiques ont-ils collecté les données sismiques ?

R : Les données ont été collectées par l'atterrisseur InSight de la NASA, équipé d'un sismomètre.

Q : Où l’impact de la météorite s’est-il produit ?

R : L'impact de la météorite a eu lieu dans la région de Tempe Terra sur Mars.

Q : En quoi l’intérieur de Mars diffère-t-il de celui de la Terre ?

R : Mars a une couche fondue ou partiellement fondue autour de son noyau, contrairement à la Terre.