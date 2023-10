Une percée dans la croissance des plantes : identifier le gène qui stimule le développement des racines

Des scientifiques du laboratoire national d'Oak Ridge ont fait une découverte révolutionnaire dans le domaine de la croissance des plantes. Grâce à une analyse complète de la constitution génétique du peuplier, ils ont identifié un « point chaud » génétique qui stimule une croissance significative des racines. Cette découverte a de profondes implications pour la culture de cultures bioénergétiques et le développement de plantes capables de prospérer dans des environnements difficiles tout en séquestrant davantage de carbone sous la surface.

Les chercheurs ont utilisé un vaste ensemble de données sur la génétique du peuplier pour identifier les gènes régulateurs capables d'activer des centaines d'autres gènes dans l'arbre. Au cours de leur enquête, ils ont réussi à vérifier la fonction moléculaire d’un gène central connu sous le nom de PtrXB38. Lorsqu’il est introduit dans les plantes, ce gène facilite la production de racines abondantes et plus profondes, inspirant même la croissance de racines aériennes sur les tiges et les feuilles.

En augmentant la densité des racines, ces plantes génétiquement modifiées ont présenté une meilleure absorption des nutriments, une croissance accélérée, une meilleure tolérance à la sécheresse et la capacité de stocker de plus grandes quantités de carbone sous terre pendant de longues périodes. De plus, l’émergence de racines aériennes peut conférer à la plante une plus grande résistance aux inondations. La présence naturelle de ce gène a des implications sur la biomasse et la production alimentaire, ainsi que sur l'atténuation du changement climatique.

Cette recherche révolutionnaire, récemment publiée dans la revue New Phytologist, apporte un nouvel éclairage sur les mécanismes de croissance des plantes et offre des possibilités prometteuses pour les futures pratiques agricoles et environnementales. L'application de cette découverte au développement de cultures bioénergétiques et à la culture de variétés végétales résilientes a le potentiel de révolutionner ces domaines et de contribuer à un avenir plus durable et plus productif.

Foire Aux Questions (FAQ)

Quelle est la signification de cette découverte?

L'identification du point chaud du gène PtrXB38 dans le peuplier ouvre de nouvelles voies dans l'amélioration de la production de biomasse, de la production alimentaire et de l'atténuation du changement climatique. La croissance améliorée des racines observée chez les plantes porteuses de ce gène offre des avantages tels qu’une meilleure absorption des nutriments, une tolérance accrue à la sécheresse et la capacité de séquestrer davantage de carbone sous terre.

Comment cette découverte pourrait-elle être appliquée à l’agriculture ?

Cette avancée pourrait être utilisée pour développer de meilleures cultures bioénergétiques et créer des plantes capables de prospérer dans des conditions difficiles. En modifiant génétiquement les plantes pour qu'elles expriment le gène PtrXB38, les agriculteurs peuvent cultiver des cultures dotées d'un système racinaire plus étendu, ce qui entraîne une productivité accrue et une plus grande résilience face aux facteurs de stress environnementaux.

Quelles sont les applications potentielles en matière de durabilité environnementale ?

La croissance accrue des racines déclenchée par le gène PtrXB38 a des implications significatives pour l’atténuation du changement climatique. Les plantes dotées d’un système racinaire amélioré peuvent séquestrer de plus grandes quantités de carbone sous terre, contribuant ainsi à la réduction des émissions de gaz à effet de serre. De plus, les racines aériennes stimulées par ce gène pourraient rendre les plantes plus résistantes aux inondations, contribuant ainsi à la prévention et au rétablissement après les catastrophes naturelles.