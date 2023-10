Des scientifiques identifient une cicatrice génétique qui aide les bactéries responsables de la pneumonie à développer une résistance aux antibiotiques

Des scientifiques de l’Université de Sheffield ont fait une découverte importante qui met en lumière la manière dont les bactéries responsables de la pneumonie développent une résistance aux antibiotiques. Dans une étude publiée dans la revue PNAS, les chercheurs ont identifié une cicatrice génétique laissée dans le génome des bactéries lorsqu'elles deviennent résistantes aux traitements antibiotiques. Comprendre cette passerelle évolutive permettra aux scientifiques de prédire quelles souches de pneumonie deviendront hautement résistantes à l'avenir, permettant ainsi la mise en œuvre de mesures de contrôle pour protéger la vie des patients.

La pneumonie est une infection grave et la troisième cause de décès dans la population britannique. L'une des bactéries responsables de ces infections est Streptococcus pneumoniae (S.pneumoniae). Les antibiotiques sont généralement administrés pour éliminer les bactéries, mais elles développent de plus en plus de résistances, ce qui constitue une menace à long terme pour l'efficacité du traitement des patients.

Les recherches menées par l'équipe de Sheffield se sont concentrées sur des mutations appelées pde1, qui servent de passerelle évolutive permettant aux cellules de S. pneumoniae d'acquérir une résistance aux antibiotiques. L’identification de cette cicatrice génétique représente une avancée significative dans la compréhension de l’émergence de la résistance et du potentiel de sa prédiction.

Le Dr Andrew Fenton, auteur principal de l'étude, a souligné l'importance de cette découverte dans la lutte contre la résistance aux antibiotiques. Il a expliqué que comprendre comment se produit la résistance permet d'identifier des souches bactériennes dangereuses et de mettre en œuvre des mesures de contrôle pour empêcher leur propagation.

Alors que des études antérieures ont étudié le lien entre l'association du génome et la résistance aux antibiotiques chez S. pneumoniae, cette recherche marque une amélioration substantielle dans la compréhension moléculaire de la résistance. L'identification de pde1 permet d'élargir le nombre limité de mutations connues qui favorisent la résistance aux antibiotiques chez cette bactérie.

Cette étude fournit des informations précieuses sur les mécanismes à l’origine du développement d’une résistance aux antibiotiques chez les bactéries responsables de la pneumonie. En comprenant ces processus, les chercheurs peuvent travailler à l’élaboration de stratégies efficaces pour lutter contre ce problème de santé publique croissant.

Sources:

– La perte de la fonction Pde1 agit comme une passerelle évolutive vers la résistance à la pénicilline chez Streptococcus pneumoniae, Actes de la National Academy of Sciences

– Université de Sheffield