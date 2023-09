La NASA teste une méthode de déviation des astéroïdes pour protéger la Terre

By

Des scientifiques de la NASA ont mené avec succès un test pour déterminer s'ils pouvaient modifier la trajectoire d'un astéroïde se dirigeant vers la Terre. La mission, appelée Double Asteroid Redirection Test (Dart), visait à dévier un astéroïde nommé Dimorphos. Le vaisseau spatial de 330 millions de dollars a été lancé dans le cadre de la technique de l'impacteur cinétique, une méthode de déviation des astéroïdes.

Bien que la NASA ait assuré au public que Dimorphos ne constitue pas une menace pour la Terre, la mission a été conçue pour déterminer la viabilité de cette technique de déviation lors de futures collisions d'astéroïdes. L’agence veut se préparer au cas où un astéroïde en route vers une collision avec la Terre serait découvert à l’avenir.

Ce test fait partie des efforts continus de la NASA pour étudier et comprendre les objets géocroiseurs (NEO) et concevoir des méthodes pour protéger notre planète des impacts potentiels. L'agence a exploré diverses stratégies, notamment les techniques d'impacteur cinétique, les tracteurs gravitationnels et la redirection des astéroïdes grâce à l'assistance gravitationnelle.

La mission Dart consistait à écraser le vaisseau spatial sur Dimorphos et à étudier les résultats. En collectant des données sur la réponse de l'astéroïde à l'impact, les scientifiques peuvent évaluer l'efficacité de la technique de l'impacteur cinétique pour modifier la trajectoire d'un astéroïde. Ces connaissances seront cruciales pour le développement des futures missions de déflexion des astéroïdes.

L'engagement de la NASA dans la recherche sur les astéroïdes et les stratégies de déviation met en évidence son engagement à protéger la Terre contre d'éventuels événements catastrophiques. En améliorant continuellement notre compréhension des astéroïdes et en affinant nos méthodes, nous pouvons être mieux préparés à répondre à toute menace future.

