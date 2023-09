Une équipe internationale achève le séquençage du chromosome Y, révélant de nouveaux gènes codant pour des protéines

By

Une équipe internationale de chercheurs a réussi le séquençage du chromosome Y, le chromosome sexuel masculin. Ces recherches révolutionnaires ont également conduit à la découverte de 41 gènes codant pour des protéines supplémentaires, ouvrant ainsi de nouvelles voies à de nouvelles recherches sur le risque de maladie et la biologie humaine.

Jusqu’à récemment, une partie importante du chromosome Y manquait dans le génome de référence, ce qui représentait un défi pour les chercheurs. Cependant, les progrès technologiques et les algorithmes bioinformatiques ont permis à l’équipe de surmonter cet obstacle et de séquencer entièrement le chromosome sexuel masculin.

Le séquençage du chromosome Y a ajouté 30 millions de nouvelles bases à la référence du génome humain. De plus, l’étude a révélé 41 gènes codant pour des protéines jusqu’alors inconnus. Cette séquence complète du chromosome Y constitue une ressource précieuse pour étudier les variations génétiques susceptibles d’avoir un impact sur les caractéristiques et les maladies humaines.

La structure du chromosome Y, restée insaisissable pendant des décennies, est désormais mieux comprise. Le séquençage a fourni un schéma de câblage des commutateurs génétiques activés par le chromosome Y, dont beaucoup sont essentiels au développement masculin. Les scientifiques peuvent désormais utiliser cette carte pour approfondir les contributions génétiques à la reproduction et d’autres traits spécifiques aux mâles.

Le processus de séquençage était particulièrement difficile en raison des modèles moléculaires répétitifs et des séquences palindromiques trouvées dans le chromosome Y. Cependant, la nouvelle méthode de séquençage a permis aux chercheurs d’identifier et de comprendre ces séquences complexes, offrant ainsi une vision plus complète du chromosome sexuel masculin.

La séquence complète du chromosome Y a été rendue possible grâce aux efforts collaboratifs de plus de 100 chercheurs du monde entier. La recherche a été dirigée par l’Institut national de recherche sur le génome humain et le consortium Telomere-to-Telomere.

Cette réalisation importante fera progresser considérablement notre compréhension de la biologie humaine et pourrait contribuer à des percées dans la recherche sur le cancer. De plus, la variabilité observée dans le chromosome Y entre les individus peut désormais être explorée plus en profondeur, conduisant potentiellement à une meilleure compréhension des risques de maladie.

L’achèvement du séquençage du chromosome Y marque une étape majeure en génomique et ouvre la voie à de futures découvertes dans ce domaine. Les chercheurs peuvent désormais concevoir des expériences pour tester l’impact et la fonction de parties jusqu’alors inexplorées du chromosome Y, mettant ainsi en lumière son rôle dans la santé et le développement humains.

