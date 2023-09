Des vers parasites manipulent les fourmis pour naviguer dans les brins d'herbe

Une étude récente a révélé que les vers parasites connus sous le nom de douves du foie à lancette ont une stratégie plus sophistiquée pour infecter les fourmis qu'on ne le pensait auparavant. Ces vers obligent les fourmis à grimper sur les brins d’herbe, puis à redescendre lorsque le temps devient trop chaud. Le but de cette manipulation est d’augmenter les chances que les fourmis soient mangées par des animaux plus gros, permettant ainsi aux vers de poursuivre leur cycle de vie.

Les douves du foie Lancet vivent principalement à l’intérieur des vaches ou d’autres ruminants au pâturage à l’âge adulte. Les vers déposent leurs œufs dans l'herbe grâce aux excrétions des vaches, qui sont ensuite mangés par les escargots. À l’intérieur des escargots, les vers atteignent le stade larvaire suivant et se reproduisent de manière asexuée. Les escargots réagissent à l'infestation en formant des kystes autour des vers, qui sont finalement crachés et ingérés par les fourmis avec les larves de vers.

Une fois à l’intérieur d’une fourmi, les larves entrent dans la prochaine étape de leur vie. La plupart migrent vers l’estomac de la fourmi, mais l’une d’elles se dirige vers le cerveau et en prend le contrôle. La fourmi infectée est alors obligée de grimper au sommet d’un brin d’herbe et de s’y attacher, ce qui permet aux animaux plus gros de manger la fourmi et les vers. Les vers atteignent finalement l'âge adulte à l'intérieur de leur dernier hôte, se déplacent vers le foie, se nourrissent, s'accouplent et pondent des œufs pour redémarrer le cycle.

Une équipe de chercheurs de l’Université de Copenhague a décidé d’approfondir ce processus complexe. Ils ont étudié plus d'un millier de fourmis infectées dans une forêt au Danemark et ont découvert que la température avait la plus grande influence sur le comportement des fourmis. Les fourmis restaient sur l’herbe pendant les journées fraîches, mais redescendaient pendant les journées chaudes. Cela suggère que les vers manipulent les fourmis la nuit et le matin pour les positionner dans l'herbe lorsque les animaux au pâturage sont actifs, puis les protéger du soleil pendant la journée.

Ces résultats mettent en évidence la complexité du comportement des parasites et la nécessité de recherches plus approfondies pour comprendre les mécanismes spécifiques utilisés par ces douves pour manipuler le cerveau des fourmis. Bien que les humains puissent occasionnellement être infectés par la douve du foie, ces infections sont rares et les humains sont des hôtes accidentels.

Sources : Écologie comportementale