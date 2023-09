Des recherches récentes ont révélé que les vers parasites, en particulier les douves du foie, ont la capacité de manipuler les fourmis pour qu'elles grimpent sur les brins d'herbe, puis redescendent lorsque le temps devient trop chaud. Ces vers ont un cycle de vie complexe qui repose sur leur consommation par des animaux plus gros pour poursuivre leur cycle de reproduction.

Les douves du foie en lancette vivent principalement à l'état adulte à l'intérieur des vaches ou d'autres ruminants au pâturage. Cependant, afin d’atteindre leur hôte final, ils passent par une série d’étapes. Les œufs de vers sont excrétés par les vaches et finissent dans l'herbe, où ils sont consommés par les escargots. À l’intérieur des escargots, les vers atteignent leur stade larvaire et se reproduisent de manière asexuée. Les escargots réagissent à l’infestation en formant des kystes autour des vers, qui sont ensuite crachés sous forme de boules visqueuses. Les fourmis consomment sans le savoir ces boules visqueuses, ainsi que les larves de vers.

Une fois à l'intérieur de la fourmi, les larves grandissent et migrent vers l'estomac de la fourmi, tandis qu'une larve se dirige vers le cerveau de la fourmi et prend le contrôle. La fourmi infectée est ensuite manipulée pour grimper au sommet d’un brin d’herbe et s’y agripper, ce qui en fait une cible facile pour les ruminants errants qui consomment involontairement la fourmi et les parasites. Une fois à l’intérieur de l’hôte final, les vers atteignent l’âge adulte, se déplacent vers le foie, se nourrissent, s’accouplent et pondent, relançant ainsi le cycle.

Des chercheurs du Département des sciences végétales et environnementales de l'Université de Copenhague ont mené une étude pour mieux comprendre le comportement des fourmis infectées. Ils ont observé plus de 1,000 13 fourmis infectées dans les forêts de Bidstrup, au Danemark, pendant XNUMX jours non consécutifs. L'étude a révélé que la température jouait un rôle important dans le comportement des fourmis. Les jours frais, les fourmis restaient principalement sur l’herbe, tandis que les jours plus chauds, elles redescendaient en rampant et reprenaient leurs activités normales. Cela suggère que les vers manipulent les fourmis pendant la nuit et tôt le matin.

L’étude met en évidence la complexité et la sophistication de ces parasites et le peu de connaissances dont nous disposons encore à leur sujet. Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour découvrir les mécanismes spécifiques qui permettent aux douves de manipuler le cerveau de la fourmi. Bien que les humains puissent occasionnellement être infestés par ces vers, les infections sont rares et les humains sont des hôtes accidentels.

La source: The Guardian