Des scientifiques découvrent un nouveau cryovolcan sur Pluton : la caldeira de Kiladze

Pluton, autrefois considérée comme la neuvième planète de notre système solaire, a peut-être perdu son statut planétaire, mais elle continue de susciter l'intérêt des scientifiques. Grâce au vaisseau spatial New Horizons de la NASA, nous avons fait des découvertes remarquables sur ce corps céleste lointain. Dans une étude révolutionnaire, dirigée par Dale Cruikshank, planétologue de la NASA, des chercheurs ont identifié un nouveau cryovolcan sur Pluton connu sous le nom de Kiladze Caldera.

Initialement confondue avec un cratère d'impact, la structure distinctive de la caldeira de Kiladze a intrigué les scientifiques. Son emplacement entouré de glace d'eau, auparavant dissimulé sous les neiges de méthane et le smog de Pluton, suggère une origine différente. L'analyse de l'équipe a révélé la présence d'ammoniac mélangé à de la glace d'eau, une composition qui permet à l'eau de s'écouler sous forme de lave cryogénique liquide à la surface de Pluton. Cette découverte remet en question les hypothèses précédentes sur les activités géologiques de Pluton.

Sur la base de leurs estimations, les scientifiques pensent que la caldeira de Kiladze est entrée en éruption il y a quelques millions d'années, ce qui indique un cryovolcan relativement jeune. D'autres volcans glacés, à savoir Wright Mons et Piccard Mons, ont également été identifiés sur la planète. Cette nouvelle compréhension révèle un Pluton dynamique et actif, remettant en question les notions conventionnelles de planètes naines froides et inactives.

L'étude, mettant en lumière les complexités géologiques de Pluton, a été publiée dans la prestigieuse revue Icarus et est également disponible sur la base de données pré-imprimée arXiv. En étudiant les images et les données collectées par la sonde spatiale New Horizons, les scientifiques continuent de percer les mystères de ce monde lointain, élargissant ainsi nos connaissances sur les confins de notre système solaire.

Foire Aux Questions (FAQ)

Q : Qu’est-ce qu’un cryovolcan ?



R : Un cryovolcan est un type de volcan qui produit de l'eau et des matières glacées, telles que de la glace d'eau, de l'ammoniac ou du méthane, au lieu de roches ou de lave en fusion.

R : Les cratères d'impact sont des structures formées à la surface d'une planète ou d'un corps céleste lorsqu'il est frappé par une météorite ou un astéroïde.

R : Les scientifiques estiment que la caldeira de Kiladze et ses environs n'ont que quelques millions d'années, ce qui suggère une éruption relativement récente.

R : Oui, en plus de Kiladze Caldera, deux autres volcans glacés appelés Wright Mons et Piccard Mons ont été identifiés sur Pluton.

R : L'étude a été publiée dans la revue Icarus et est également disponible sur la base de données pré-imprimée arXiv.