Nouveaux modèles d’embryons humains développés en laboratoire

Des scientifiques de l’Institut des sciences Weizmann en Israël ont réussi à cultiver des modèles « complets » d’embryons humains en laboratoire. Ces modèles, connus sous le nom de structures de type embryonnaire (SEM) basées sur des cellules souches, présentent toutes les caractéristiques connues des embryons normaux âgés d'environ deux semaines. Ce qui rend ces modèles uniques, c’est qu’ils ont été développés sans utiliser de spermatozoïdes, d’ovules ou d’utérus.

Contrairement aux modèles d'embryons précédents, les SEM développés par les chercheurs ont montré leur capacité à passer à l'étape de développement suivante, offrant ainsi de nouvelles perspectives sur les premiers stades du développement humain. L’équipe espère que leurs travaux pourront faire la lumière sur les mystères qui surviennent au cours des premières semaines du développement humain et aider à découvrir les causes des malformations congénitales et des fausses couches.

Les modèles ont été créés à partir de cellules souches naïves, qui ont le potentiel de devenir n’importe quel type de tissu dans le corps. Des produits chimiques ont été utilisés pour inciter ces cellules à se développer, et elles se sont organisées en structures imitant les caractéristiques d’un véritable embryon humain. Ces modèles ont pu croître jusqu’à ce qu’ils atteignent un stade équivalent à celui d’un embryon âgé de deux semaines après la fécondation.

Les chercheurs pensent que leur approche pourrait révéler les causes de nombreuses malformations congénitales et types d’infertilité. De plus, cela pourrait conduire à de nouvelles méthodes de culture d’organes transplantés et fournir un moyen de réaliser des expériences qui ne peuvent pas être réalisées sur des embryons vivants.

Bien que le délai légal pour une recherche normale sur les embryons soit généralement de 14 jours dans de nombreux pays, ces SEM ne sont pas considérés comme des embryons et ne sont pas soumis aux mêmes lois. Cette recherche offre un moyen éthique et accessible d’étudier le développement embryonnaire et de mieux comprendre les signaux biochimiques et mécaniques qui assurent une bonne croissance au cours des premiers stades de la grossesse.

Dans l’ensemble, cette étude représente une avancée significative dans le domaine de la recherche sur l’embryon et constitue une base pour de futures études sur les événements qui conduisent à la formation du plan du corps humain.

Source : Nilima Marshall, journaliste scientifique de PA (Aucune URL fournie)