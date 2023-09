Une nouvelle découverte met en lumière l’antimatière

By

Les scientifiques ont fait une découverte révolutionnaire sur le comportement de l’antimatière, une substance mystérieuse qui était abondante lors de la formation de l’Univers. L'antimatière est l'opposé de la matière et a été créée en quantités égales lors du Big Bang. Cependant, si la matière est abondante dans notre Univers, l’antimatière est incroyablement rare.

Depuis des années, les physiciens tentent de comprendre les différences et les similitudes entre la matière et l’antimatière pour expliquer les origines de l’Univers. L’une des questions clés est de savoir pourquoi la matière a vaincu l’antimatière lors de la création de l’Univers. Pour comprendre cela, les scientifiques devaient déterminer comment l’antimatière réagit à la gravité.

Dans une étude récente, des chercheurs du CERN, le plus grand laboratoire de physique des particules au monde, ont confirmé pour la première fois que les atomes d'antimatière tombent vers le bas, tout comme la matière. Cette découverte ouvre de nouvelles voies pour les expériences et les théories concernant les propriétés de l'antimatière. Les scientifiques souhaitent désormais déterminer si l’antimatière chute à la même vitesse que la matière.

Comprendre les différences entre matière et antimatière est crucial pour résoudre le mystère de la domination de la matière lors du Big Bang. Le Dr Danielle Hodgkinson du CERN explique que découvrir comment l'antimatière réagit à la gravité pourrait fournir des informations clés sur l'Univers dominé par la matière.

L'antimatière existe de manière éphémère dans l'Univers. Pour mener des expériences, les chercheurs du CERN ont donc dû créer des formes d'antimatière stables et durables. Le professeur Jeffrey Hangst, qui a consacré trente ans à l'étude de l'antimatière, met en lumière le mystère et le potentiel de cette substance. Il imagine un univers entièrement constitué d’antimatière, soulevant des questions fondamentales sur son comportement et sa nature.

L'antimatière est l'opposé de la matière, avec des charges électriques inversées. Par exemple, l’antihydrogène, la version antimatière de l’hydrogène utilisée dans les expériences du CERN, est constitué d’un proton chargé négativement (antiproton) au centre et d’une version chargée positivement de l’électron (positron) en orbite autour de lui. Les scientifiques produisent des antiprotons en faisant entrer en collision des particules dans les accélérateurs du CERN, puis les ralentissent à un rythme gérable.

La découverte récente selon laquelle l'antimatière tombe vers le bas, plutôt que vers le haut comme le prédisaient certaines théories, confirme la théorie d'Albert Einstein selon laquelle l'antimatière se comporte comme la matière et est soumise à la gravité. Cependant, des recherches supplémentaires sont nécessaires pour déterminer si l’antimatière chute au même rythme que la matière ou s’il existe une légère différence.

Cette nouvelle découverte ouvre des possibilités passionnantes pour comprendre les origines de l’Univers et offre aux chercheurs de nouvelles voies pour explorer l’antimatière. Les résultats ont été publiés dans la revue Nature.

Sources:

- Nouvelles de la BBC

– CERN