La mission OSIRIS-REx de la NASA renvoie des échantillons de l'astéroïde Bennu

La mission OSIRIS-REx de la NASA a accompli avec succès sa mission de retour d'échantillons de l'astéroïde Bennu. Lors de l'examen de la cartouche de retour d'échantillon, les scientifiques ont découvert de la poussière noire et des débris sur le pont avionique. Le couvercle initial de la capsule a été retiré par la NASA, révélant ces découvertes inattendues.

La cartouche de retour d'échantillons, qui fait partie de la mission OSIRIS-REx, a récemment été livrée au Johnson Space Center de la NASA à Houston. Ce centre abrite la plus grande collection d'astromatériaux au monde et sera responsable du démontage du mécanisme d'acquisition d'échantillons Touch and Go (TAGSAM) pour accéder à l'échantillon global qu'il contient.

Lorsque le couvercle a été retiré de la cartouche, les scientifiques de la NASA ont été surpris par la présence de poudre noire et de particules de la taille d'un sable à l'intérieur du couvercle et de la base. Cette opération s'est déroulée dans un laboratoire spécialement conçu pour la mission OSIRIS-REx, garantissant une manipulation sûre du matériel.

Les spécialistes de la récupération de Lockheed Martin ont joué un rôle crucial dans le retrait du couvercle en aluminium de la cartouche de retour d'échantillon. Cette tâche délicate a été réalisée dans une boîte à gants spécialement conçue, garantissant une manipulation sécuritaire du matériel.

Une fois le TAGSAM séparé du bidon, il sera inséré dans un conteneur de transfert scellé, qui préservera un environnement azoté jusqu'à deux heures. Cela laisse à l’équipe suffisamment de temps pour insérer le TAGSAM dans une autre boîte à gants spécialisée, accélérant ainsi le processus de démontage.

Les scientifiques de la mission s'efforcent de révéler méticuleusement et précisément l'échantillon afin d'éviter tout contact avec le matériel délicat. Cette mission fournit des informations précieuses sur la composition des astéroïdes et contribue à notre compréhension de l’univers.

