La découverte d'un ancien fossile de tortue de mer donne un aperçu de l'histoire de l'évolution

Une découverte récente du Smithsonian Tropical Research Institute a mis en lumière l’histoire évolutive des tortues marines. Une équipe de scientifiques du Panama a mis au jour les plus anciennes archives fossiles du genre Lepidochelys, qui comprend des espèces telles que la tortue olivâtre et la tortue ridée de Kemp. Le fossile, une carapace partiellement préservée, a été trouvé dans la formation Chagres du Miocène supérieur au Panama.

Ce fossile récemment découvert remonte à environ 6 millions d’années, à l’époque du Miocène supérieur. À cette époque, la planète connaissait une évolution vers des conditions plus froides et plus sèches, avec une accumulation croissante de glace aux pôles, une baisse du niveau de la mer et une diminution des précipitations. En étudiant cette ancienne tortue marine, les scientifiques espèrent mieux comprendre comment ces créatures se sont adaptées aux conditions environnementales changeantes.

L’une des découvertes les plus significatives de cette découverte est la présence de traces d’ADN dans les os fossiles de la tortue marine. Grâce à une solution connue sous le nom de DAPI, les scientifiques ont pu identifier des cellules osseuses préservées présentant des caractéristiques semblables à celles d'un noyau, indiquant l'existence d'un matériel génétique. Cette découverte est particulièrement remarquable, car la préservation de l’ADN n’a été rapportée que dans deux fossiles de dinosaures.

L’importance de ces fossiles va au-delà de la compréhension de l’histoire évolutive des tortues marines. Ils fournissent des informations précieuses sur la biodiversité de la région des Caraïbes lors de la formation de l'isthme de Panama. L'isthme séparait les Caraïbes du Pacifique et reliait l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. De plus, les fossiles offrent des indices sur la préservation des tissus mous et d’éventuelles matières vivantes originales, telles que les protéines et l’ADN. Ce domaine de recherche émergent, connu sous le nom de paléontologie moléculaire, explore le matériel génétique ancien conservé dans les fossiles.

La découverte de cet ancien fossile de tortue marine au Panama met en évidence la contribution inestimable des fossiles trouvés le long de la côte caraïbe. Ces découvertes réécrivent l’histoire des vertébrés marins de la région et approfondissent notre compréhension de l’évolution de la vie sur Terre.

Journal de référence:

Edwin-Alberto Cadena, Carlos De Gracia, Diego A. Combita-Romero et al. Une tortue marine du Miocène supérieur du Panama qui préserve les ostéocytes avec un ADN potentiel. Journal de paléontologie des vertébrés. DOI : 10.1080/02724634.2023.2254356

Sources:

– L’Institut de recherche tropicale Smithsonian

– Journal de paléontologie des vertébrés