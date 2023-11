De nouvelles informations sur la frontière entre le noyau et le manteau terrestre révélées par des expériences récentes

By

Les scientifiques ont fait une découverte révolutionnaire sur la limite entre le noyau et le manteau terrestre, mettant en lumière les mystérieuses interactions entre les matériaux silicatés et métalliques dans des conditions extrêmes. Auparavant, on savait peu de choses sur la dynamique chimique de cette zone, mais des expériences récentes ont révélé un phénomène fascinant.

Une équipe de chercheurs de l'Arizona State University, dirigée par les scientifiques Dan Shim, Taehyun Kim et Joseph O'Rourke de l'École d'exploration de la Terre et de l'espace, a mené des expériences à haute température et pression en utilisant des techniques avancées à la source avancée de photons d'Argonne. Laboratoire national et PETRA III de Deutsches Elektronen-Synchrotron en Allemagne.

Leurs expériences ont simulé les conditions extrêmes rencontrées à la limite noyau-manteau et ont montré que l’eau de la surface de la Terre peut s’infiltrer profondément dans la planète. Lorsque l'eau subduite atteint la limite noyau-manteau, une réaction chimique se produit, conduisant à la formation d'une couche distincte riche en hydrogène et appauvrie en silicium.

Cette nouvelle couche affecte les propriétés du noyau externe, le transformant en une structure semblable à un film. De plus, la réaction génère des cristaux de silice, qui montent et s’intègrent dans le manteau, affectant les conditions de température à la limite noyau-manteau.

Ces découvertes remettent en question la croyance de longue date selon laquelle les échanges de matière entre le manteau et le noyau terrestre sont limités. Il semble que d’importants échanges de matières se produisent en raison de l’infiltration profonde de l’eau sur des milliards d’années. L’interaction entre l’eau et le silicium dans le noyau conduit à la formation de silice, mettant en évidence une relation noyau-manteau plus dynamique.

La découverte suggère également un cycle mondial de l’eau plus vaste qu’on ne le pensait auparavant. Le noyau métallique profond et le cycle des eaux de surface sont interconnectés par des processus géochimiques, qui sont considérablement influencés par la région modifiée à la limite noyau-manteau.

Bien que des recherches supplémentaires soient nécessaires pour comprendre pleinement les implications de cette découverte, elles fournissent des informations précieuses sur les processus internes de la Terre et élargissent notre compréhension des interactions complexes qui se produisent au plus profond de notre planète.

Questions fréquemment posées:

Q : Quelle est la limite noyau-manteau ?

La limite noyau-manteau est la région qui sépare le noyau terrestre, principalement composé de fer et de nickel en fusion, du manteau environnant, constitué de roches solides.

Q : Quelles sont les implications des expériences récentes ?

Les expériences révèlent que l'eau de la surface de la Terre peut s'infiltrer dans les profondeurs intérieures, provoquant des réactions chimiques et modifiant la composition de la limite noyau-manteau. Cela remet en question les hypothèses précédentes sur les échanges matériels limités entre le manteau et le noyau.

Q : Quel impact cette découverte a-t-elle sur notre compréhension du cycle de l’eau sur Terre ?

Les résultats suggèrent un cycle mondial de l’eau plus étendu qu’on ne le pensait auparavant, avec des liens profonds entre le noyau métallique profond et l’eau à la surface. La région altérée à la limite noyau-manteau joue un rôle crucial dans ces processus géochimiques.

Q : Quelles techniques ont été utilisées dans les expériences ?

Les expériences ont utilisé des techniques de cellules à enclume de diamant chauffées au laser à haute température et à pression dans des installations avancées aux États-Unis et en Allemagne pour reproduire les conditions extrêmes à la limite du noyau et du manteau terrestre.

Q : Où puis-je trouver plus d’informations sur la recherche ?

La recherche est publiée dans la revue Nature Geoscience.