Nouvelles connaissances sur la résistance de la croûte terrestre grâce aux modèles acoustiques des roches

Une étude récente menée par une équipe de géologues du MIT a révélé que les modèles acoustiques des roches peuvent fournir des informations précieuses sur la résistance et la stabilité de la croûte terrestre. En soumettant des échantillons de marbre à différentes pressions lors d’études en laboratoire, les chercheurs ont découvert que les roches émettaient des « boums » graves sous de basses pressions et généraient des crépitements plus aigus sous des pressions plus élevées.

Ces modèles acoustiques peuvent aider les scientifiques à identifier les types de fissures et de fissures qui existent à différentes profondeurs de la croûte terrestre, leur permettant ainsi d'identifier les régions instables qui peuvent être sujettes aux tremblements de terre ou aux éruptions volcaniques. Les résultats de l'étude, publiés dans les Actes de la National Academy of Sciences, pourraient également aider à l'exploration et à l'extraction de l'énergie géothermique.

La croûte terrestre est composée de roches dont la résistance et la stabilité varient. Les roches proches de la surface sont généralement fragiles et se fracturent facilement, tandis que les roches situées à de plus grandes profondeurs sont soumises à d'immenses pressions et à de la chaleur, ce qui les fait couler. La transition d’un comportement fragile à un comportement ductile, connue sous le nom de « transition fragile à ductile », n’est pas bien comprise. On pense que c’est le point où les roches sont les plus résistantes dans la croûte et où se produisent les principaux tremblements de terre.

Les chercheurs ont examiné comment la résistance et la stabilité des roches sont influencées par leurs défauts microscopiques, tels que les fissures et les pores. Comme il est difficile de cartographier visuellement ces défauts, l’équipe a utilisé les ultrasons pour analyser le comportement acoustique des roches. Les ondes sonores rebondiraient, vibreraient et se refléteraient sur les défauts microscopiques, donnant ainsi un aperçu de leurs schémas.

En soumettant des échantillons de marbre à des conditions de haute pression tout en surveillant les ondes ultrasonores, l’équipe a pu observer les modèles acoustiques produits par les roches. Cela leur a permis de comprendre le comportement des roches sous différentes pressions et profondeurs, mettant ainsi en lumière la physique impliquée dans leur déformation.

Cette étude pourrait contribuer à une meilleure compréhension de la croûte terrestre et aider à l'identification des régions potentiellement dangereuses. De plus, cela a des implications pour l’extraction de l’énergie géothermique, car il donne un aperçu des techniques de forage de roches dans des conditions mixtes.

Sources : MIT, Actes de l'Académie nationale des sciences