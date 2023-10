Le plus grand événement sismique sur Mars non causé par un impact de météorite, selon les scientifiques

Une équipe internationale de scientifiques a déterminé que le plus grand événement sismique jamais enregistré sur Mars en 2022 n'était pas le résultat d'un impact de météorite, mais plutôt d'énormes forces tectoniques au sein de la croûte planétaire. Le séisme, d'une magnitude de 4.7, a été détecté par l'atterrisseur InSight de la NASA le 4 mai 2022 et a provoqué une résonance de vibrations sur Mars pendant au moins six heures.

La découverte de cet événement sismique fournit des informations précieuses sur l'activité géologique de Mars. Les forces tectoniques, semblables à celles de la Terre, sont responsables du façonnage de la surface de la planète. En étudiant ces forces, les scientifiques espèrent mieux comprendre l’intérieur de la planète et son évolution au fil du temps.

L'atterrisseur InSight, opérationnel sur Mars depuis 2018, est équipé d'un sismomètre conçu pour détecter et mesurer l'activité sismique. Cet instrument a permis aux scientifiques de mesurer avec précision la taille et l'emplacement de l'événement sismique, fournissant ainsi des données importantes pour une analyse plus approfondie.

Auparavant, on pensait que les impacts de météorites étaient la principale cause de l’activité sismique sur Mars. Cependant, cette dernière découverte remet en question cette hypothèse et met en évidence la nature complexe et dynamique de la planète.

Des recherches supplémentaires sont nécessaires pour comprendre pleinement l'activité tectonique sur Mars et ses implications pour le passé et l'avenir de la planète. L'étude des événements sismiques, ainsi que d'autres données géologiques collectées par l'atterrisseur InSight, continueront de fournir des informations précieuses sur le fonctionnement interne de Mars.

