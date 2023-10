Le graphène présente des propriétés électroniques uniques lorsqu'il est disposé en cinq couches

Une étude récente du MIT a découvert un nouveau comportement électronique du graphène lorsqu'il est empilé en couches. Le graphène, une couche de carbone d'une épaisseur d'un atome, est connu pour sa résistance et sa conductivité, et cette nouvelle découverte pourrait conduire à encore plus d'applications potentielles pour ce matériau.

L’étude a révélé que l’empilement de graphène en cinq couches selon un motif spécifique crée un état « multiferroïque », dans lequel il présente à la fois un magnétisme non conventionnel et un type spécifique de comportement électronique. Les matériaux multiferroïques sont rares et pourraient être utilisés en électronique pour augmenter la vitesse des disques durs tout en réduisant les coûts énergétiques. Les disques durs magnétiques traditionnels s'appuient sur des courants électriques pour commuter des aimants microscopiques qui représentent des données binaires. Cependant, si les dispositifs de stockage étaient fabriqués avec des matériaux multiferroïques comme le graphène empilé, ces aimants pourraient être commutés plus efficacement et avec moins d'énergie.

Les chercheurs ont également découvert deux propriétés uniques du graphène en couches. Premièrement, les électrons du graphène coordonnaient leur mouvement orbital, semblable à celui des planètes tournant dans la même direction. De plus, les électrons se sont installés dans des « vallées » électroniques, les états d’énergie les plus bas dont ils disposent, et ont préféré s’installer dans une vallée plutôt que dans l’autre. Cette coordination et cette préférence pour une vallée ne sont observées que dans le graphène à cinq couches.

L’équipe a pu contrôler à la fois le magnétisme et les propriétés électroniques des couches de graphène. Cette nouvelle découverte, qu’ils ont appelée « ferro-valleytricité », offre de nouvelles informations sur le comportement du graphène et ouvre des possibilités pour concevoir des dispositifs de stockage plus efficaces.

