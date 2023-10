Risque de tempêtes solaires : vulnérabilité de la Terre aux explosions solaires

Notre soleil aux manières douces, qui nous fournit lumière et chaleur, est également capable de produire de puissantes explosions solaires qui peuvent avoir des effets dévastateurs sur la technologie terrestre. Alors que notre atmosphère nous protège des radiations émises lors de ces tempêtes solaires, nos réseaux électriques et nos réseaux de communication risquent de subir de graves dommages. Cette prise de conscience est particulièrement pertinente pour notre avenir technologiquement avancé.

Les scientifiques ont récemment découvert des preuves de la plus grande tempête solaire jamais identifiée, connue sous le nom d'« événement Miyake », qui s'est produite il y a 14,300 XNUMX ans. Cet événement fait référence à une libération massive de particules solaires et de rayonnement solaire vers l'atmosphère terrestre. Les conséquences d’une telle explosion solaire se traduisent par une augmentation significative des niveaux de radiocarbone stockés dans les cernes des arbres terrestres.

Les chercheurs ont combiné ces preuves avec des découvertes similaires provenant de carottes de glace du Groenland, fournissant ainsi la preuve irréfutable d’une explosion solaire colossale. L'étude a été publiée dans Philosophical Transactions A: Mathematical, Physical and Engineering Sciences de la Royal Society.

Les impacts potentiels des tempêtes solaires extrêmes sur Terre sont immenses. Le professeur Tim Heaton, expert en statistiques appliquées à l'Université de Leeds, prévient que de telles tempêtes pourraient endommager de manière permanente les transformateurs du réseau électrique, provoquant des pannes d'électricité généralisées pouvant durer des mois.

Même si elle n'était pas de la même ampleur, une tempête solaire en 1989 a provoqué une éruption de gaz chauds, connue sous le nom d'éjection de masse coronale (CME), qui a coupé l'électricité à des millions de personnes au Canada. Le CME a heurté le champ magnétique terrestre, provoquant une panne d'électricité de 12 heures.

Un événement Miyake, similaire à celui d’il y a 14,300 993 ans, aurait une ampleur et un impact encore plus importants. Les chercheurs ont identifié un total de neuf événements Miyake au cours de l'histoire, y compris des événements survenus en 774 et ​​14,300 après JC. Cependant, la tempête nouvellement identifiée, vieille de XNUMX XNUMX ans, est la plus importante jamais enregistrée, soit environ deux fois plus grande que les deux événements précédents.

La tempête solaire la plus intense directement observée sur la Terre s'est produite en 1859, connue sous le nom d'événement de Carrington. Cela a provoqué l’étincelle des lignes télégraphiques mondiales et l’incendie des bureaux télégraphiques. Néanmoins, un événement de type Miyake serait encore plus puissant et potentiellement dommageable, avec un ordre de grandeur plus grand, ce qui signifie qu'il serait environ dix fois plus puissant.

La bonne nouvelle est que la NASA et d’autres agences spatiales étudient activement le soleil et son comportement. La sonde solaire Parker de la NASA devrait fournir des données précieuses dans les années à venir, aidant les chercheurs à prédire l'impact des éjections solaires sur la surface de la Terre et permettant une meilleure préparation, comme des arrêts temporaires du réseau électrique, dans des régions ou des pays spécifiques.

Sources:

– Les transactions philosophiques A de la Royal Society : sciences mathématiques, physiques et de l'ingénierie

- la NASA