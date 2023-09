Les scientifiques ont récemment fait une découverte révolutionnaire concernant la formation des diamants roses, connus pour leur rareté et leur beauté exquise. Les diamants roses font partie des pierres les plus chères au monde et sont depuis longtemps convoités par les collectionneurs et les amateurs de bijoux. La majorité de ces pierres précieuses rares, soit plus de 90 %, ont été découvertes dans la mine Argyle, située dans le nord-ouest de l'Australie, qui a récemment cessé ses activités.

La question de savoir pourquoi la mine d’Argyle a produit une si grande quantité de diamants roses intrigue les chercheurs depuis des années. Contrairement à la plupart des autres mines de diamants situées au milieu des continents, la mine d’Argyle est située à la limite d’un continent. Dans une nouvelle étude publiée dans la revue Nature Communications, une équipe de scientifiques australiens a révélé que les diamants roses ont été amenés à la surface de la Terre lors de la dislocation du premier supercontinent il y a environ 1.3 milliard d'années.

Selon l'auteur principal de l'étude, Hugo Olierook de l'Université Curtin en Australie occidentale, deux des trois ingrédients nécessaires à la formation des diamants roses étaient déjà connus. Le premier ingrédient est le carbone, qui doit être situé profondément dans la Terre, à au moins 150 kilomètres (93 miles) sous la surface. Si le carbone était moins profond, il se transformerait en graphite, une substance bien moins précieuse que les diamants.

Le deuxième ingrédient est la quantité précise de pression nécessaire pour modifier la clarté des diamants et leur donner leur teinte rose caractéristique. Olierook explique qu'une pression trop faible donnerait des diamants clairs, tandis qu'une pression trop forte les ferait brunir. Il convient de noter qu’une grande partie des diamants trouvés à la mine Argyle étaient de la variété brune la moins précieuse.

Cette découverte récente met en lumière le processus de formation des diamants roses et fournit des informations précieuses pour localiser des gisements similaires dans le monde entier. Des recherches plus approfondies dans ce domaine pourraient découvrir des sources supplémentaires de ces pierres précieuses très recherchées, offrant ainsi une plus grande offre sur le marché. L’étude renforce l’attrait et l’intrigue entourant les diamants roses, consolidant ainsi leur réputation comme l’une des pierres les plus prisées et les plus exclusives au monde.

