Diamants roses : « l’ingrédient manquant » et la recherche d’en savoir plus

By

Une étude récente publiée dans la revue Nature Communications a mis en lumière la formation des diamants roses, parmi les pierres précieuses les plus rares et les plus chères au monde. Les chercheurs de l’Université Curtin, basée en Australie, ont découvert « l’ingrédient manquant » qui explique pourquoi la mine Argyle, en Australie, aujourd’hui fermée, a produit un nombre inhabituellement élevé de diamants roses.

L'étude révèle que les diamants roses ont été amenés à la surface de la Terre il y a environ 1.3 milliard d'années lors de la dislocation du premier supercontinent. Les chercheurs ont identifié les trois ingrédients nécessaires à la formation des diamants roses. Le premier est le carbone, trouvé profondément sous la surface de la Terre. La seconde est la bonne quantité de pression, qui fait que les diamants, par ailleurs clairs, deviennent roses. Le troisième ingrédient, jusqu’alors inconnu, est un événement volcanique qui a propulsé les diamants à la surface.

À l’aide d’un laser plus fin qu’un cheveu humain, les chercheurs ont déterminé que la mine d’Argyle avait environ 1.3 milliard d’années, ce qui signifie que les diamants sont apparus 100 millions d’années plus tard qu’on ne le pensait auparavant. Ce calendrier correspond à l’éclatement du supercontinent connu sous le nom de Nuna ou Columbia. L'immense pression qui a déformé la couleur des diamants s'est produite lors de collisions entre l'ouest et le nord de l'Australie il y a 1.8 milliard d'années. Lorsque Nuna a commencé à se briser, elle a réactivé la « cicatrice » de cet événement, permettant au magma de jaillir, emportant les diamants avec lui.

Cette découverte révolutionnaire pourrait avoir des implications pour l’exploration future des diamants. Traditionnellement, les recherches de diamants se concentraient sur le centre des continents, mais les chercheurs suggèrent que regarder vers les bords des continents pourrait conduire à la découverte d’un plus grand nombre de diamants roses. Les endroits potentiels pour trouver ces joyaux rares comprennent le Canada, la Russie, l’Afrique australe et l’Australie. Cependant, les chercheurs préviennent que trouver davantage de diamants roses ne sera ni facile ni rapide.

La fermeture de la mine Argyle en 2020 a encore accru la valeur des diamants roses, à mesure que leur offre se raréfie. Les résultats de l'étude fournissent des informations cruciales sur la formation des diamants roses et pourraient faciliter la recherche de ces pierres précieuses très recherchées dans de nouvelles régions.

Sources:

– Nature Communications, « Mise en place du gisement de diamants d'Argyle dans une ancienne zone de rift déclenchée par la rupture d'un supercontinent »

– Agence de presse AFP