L’« ingrédient manquant » pour les diamants roses découverts, ouvrant la porte à de nouvelles découvertes

By

Des scientifiques ont fait une découverte révolutionnaire qui met en lumière les origines du diamant rose, l'une des pierres précieuses les plus chères et les plus recherchées au monde. La majorité des diamants roses ont été découverts dans la mine d'Argyle, aujourd'hui fermée, dans le nord-ouest de l'Australie, mais les raisons de l'abondance de ces pierres précieuses restent un mystère.

Dans une étude publiée dans la revue Nature Communications, une équipe de chercheurs australiens a révélé que les diamants roses se sont formés à la suite de l'éclatement du premier supercontinent il y a environ 1.3 milliard d'années. Cet événement a amené les diamants à la surface de la Terre, les rendant ainsi accessibles aux humains.

L'auteur principal de l'étude, Hugo Olierook de l'Université Curtin, a expliqué que la formation des diamants roses nécessite trois ingrédients. Le premier est le carbone, mais pas n’importe lequel : il doit se trouver en profondeur dans la Terre, à moins de 150 km. Le deuxième ingrédient est la bonne quantité de pression pour affecter la clarté des diamants, les faisant passer du clair au rose. Enfin, l'ingrédient manquant est un événement volcanique qui a propulsé les diamants à la surface de la Terre.

À l’aide d’un laser plus fin qu’un cheveu humain, les chercheurs ont examiné les cristaux d’un échantillon de roche Argyle et ont déterminé que les diamants étaient apparus il y a 1.3 milliard d’années, soit 100 millions d’années plus tard qu’on ne le pensait auparavant. Cette chronologie correspond à l’éclatement du supercontinent, connu sous le nom de Nuna ou Columbia, survenu il y a environ 1.8 milliard d’années.

Au cours de cette période de collisions bouleversantes, une immense pression a transformé la couleur des diamants, leur donnant leur teinte rose. Lorsque Nuna a commencé à se briser, elle a activé la « cicatrice » issue de ces collisions, provoquant la projection de magma à travers l’ancienne cicatrice et entraînant les diamants avec elle.

Bien que la mine Argyle ait été fermée, cette nouvelle compréhension du processus de formation des diamants roses pourrait faciliter les efforts futurs visant à localiser des pierres précieuses similaires. Les zones proches des frontières des continents, comme le Canada, la Russie, l’Afrique australe et l’Australie, qui ont également été touchées par l’éclatement de Nuna, ont le potentiel de devenir de nouveaux « paradis du diamant rose ».

Même si la valeur des diamants roses devrait continuer à augmenter à mesure que l’offre diminue, trouver davantage de ces pierres précieuses rares ne sera pas une tâche facile ni rapide. Cependant, cette découverte ouvre la voie à une exploration continue et à la découverte potentielle de diamants roses encore plus étonnants.

Source : Communications Nature.