Un ancien fossile d'araignée géante à trappe découvert en Australie

Des scientifiques ont fait une découverte importante en Australie, en mettant au jour une araignée géante fossilisée en Nouvelle-Galles du Sud. Ce n'est que le quatrième spécimen de ce type découvert dans le pays. L'araignée, nommée Megamonodontium mccluskyi, vivait pendant la période du Miocène, il y a environ 11 à 16 millions d'années. Cette découverte est importante car seuls quatre fossiles d’araignées ont été découverts en Australie, ce qui rend difficile pour les scientifiques de comprendre l’histoire évolutive de ces créatures. En étudiant le fossile, les chercheurs peuvent mieux comprendre l’extinction des araignées et mieux comprendre le passé.

L'araignée géante à trappe aurait résidé dans ce qui est aujourd'hui une zone de prairie connue sous le nom de McGraths Flat, mais qui était autrefois une forêt tropicale luxuriante. La découverte de ce fossile d'araignée, ainsi que d'autres fossiles de plantes, d'araignées trappes, de cigales géantes et de guêpes, permet aux scientifiques d'en apprendre davantage sur le climat passé de l'Australie. Le fait qu'il ait été trouvé dans une couche de sédiments de forêt tropicale indique que la région était autrefois beaucoup plus humide qu'elle ne l'est aujourd'hui. Ces informations peuvent aider les chercheurs à comprendre comment le changement climatique a déjà affecté les écosystèmes du pays et comment il pourrait continuer à les affecter.

L'araignée fossilisée est cinq fois plus grande que ses cousines d'aujourd'hui, avec une longueur de corps de 23.31 millimètres. Grâce à la microscopie électronique à balayage, les scientifiques ont pu examiner les moindres détails de l'anatomie de l'araignée, tels que ses griffes et ses soies. Ces détails leur ont permis de le placer en toute confiance à proximité du Monodontium moderne, ou araignée à trappe. Cependant, l’espèce a depuis disparu en Australie continentale et ne se trouve que dans les forêts humides de Singapour à la Papouasie-Nouvelle-Guinée.

Cette découverte importante fournit de nouvelles informations sur l'histoire évolutive et l'extinction des araignées en Australie. Il met également en lumière le climat passé du pays et son évolution au fil des millions d'années. Les résultats ont été publiés dans le Zoological Journal of the Linnean Society.

Source : Matthew R McCurry, Michael Frese, Robert Raven, « Diverses espèces d'araignées à trappe modernes. »