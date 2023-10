Un ancien fossile d'araignée à trappe géante découvert en Australie

By

Des scientifiques ont découvert une araignée-trappe géante fossilisée en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie, ce qui constitue seulement le quatrième spécimen de ce type découvert dans le pays. L’araignée, nommée « Megamonodontium mccluskyi », vivait au Miocène il y a environ 11 à 16 millions d’années et aurait erré et chassé dans la forêt tropicale environnante. La découverte du fossile d'araignée met en lumière l'histoire évolutive et l'extinction des araignées en Australie.

L'araignée fossilisée a été trouvée parmi d'autres fossiles du Miocène découverts dans la région. La nature bien préservée des fossiles a permis aux scientifiques d'étudier les moindres détails des structures du corps de l'araignée, révélant des similitudes avec le Monodontium moderne, ou araignée à trappe. Cependant, l’araignée ancienne était environ cinq fois plus grande que ses cousines d’aujourd’hui.

La découverte de l'ancienne araignée donne également un aperçu du climat passé de l'Australie. Le fait que le fossile d’araignée ait été trouvé dans une couche de sédiments de forêt tropicale indique que la région était autrefois beaucoup plus humide qu’elle ne l’est aujourd’hui. Ces informations pourraient aider les scientifiques à comprendre comment le réchauffement climatique a affecté la faune du pays dans le passé et potentiellement dans le futur.

Cette espèce particulière d’araignée, appartenant à la famille des Barychelidae, est le premier fossile de ce type découvert dans le monde. La rareté des araignées-trappes fossilisées peut être due à leur habitude de passer la plupart de leur temps dans des terriers, qui ne sont pas propices à la fossilisation.

Les résultats de cette découverte ont été publiés dans le Zoological Journal of the Linnean Society.

