Un fossile d'araignée à trappe géante découvert en Australie

Des chercheurs ont découvert une araignée-trappe géante fossilisée en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Cette découverte rare fournit des informations précieuses sur l’histoire évolutive et l’extinction des araignées. L'araignée, nommée « Megamonodontium mccluskyi », vivait pendant la période du Miocène, il y a environ 11 à 16 millions d'années.

Seuls quatre fossiles d’araignées ont été découverts sur l’ensemble du continent, ce qui rend difficile pour les scientifiques de comprendre l’histoire évolutive des araignées. Cette nouvelle découverte comble une lacune importante dans notre compréhension. On pense que le parent vivant le plus proche de ce fossile habite désormais les forêts humides de Singapour à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ce qui suggère que le groupe occupait autrefois des environnements similaires en Australie continentale, mais a disparu à mesure que le continent devenait plus aride.

Le fossile d’araignée a été découvert dans une couche de sédiments de forêt tropicale, ce qui indique que la région était nettement plus humide dans le passé qu’elle ne l’est aujourd’hui. Cette découverte donne un aperçu du climat passé de l'Australie et de son évolution au fil du temps. Comprendre les conditions climatiques passées peut aider les scientifiques à anticiper l'impact futur du changement climatique sur la biodiversité du pays.

L'araignée fossilisée est cinq fois plus grande que ses cousines d'aujourd'hui, avec une longueur de corps de 23.31 millimètres. Les techniques d’imagerie à haute résolution ont permis aux scientifiques d’étudier ses moindres détails, tels que les griffes et les soies de ses pédipalpes, de ses pattes et de son corps. Cela leur a permis de classer avec confiance le fossile comme membre de la famille des Monodontium, ou araignées à trappe.

La découverte de cette espèce constitue non seulement la plus grande araignée fossilisée trouvée en Australie, mais aussi le premier fossile de la famille des Barychelidae découvert dans le monde. Cela suggère que les araignées-trappes à pattes broussailleuses ne se fossilisent pas souvent en raison de leur comportement de terrier, qui ne se prête pas à la fossilisation.

D'autres recherches et découvertes dans le domaine de la paléontologie continueront de faire la lumière sur l'histoire ancienne de la diversité de la faune australienne et sur les impacts des changements environnementaux sur la survie des espèces.

