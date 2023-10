Un ancien fossile d'araignée à trappe géante découvert en Australie

Des scientifiques australiens ont découvert une araignée-trappe géante fossilisée en Nouvelle-Galles du Sud, ce qui constitue le quatrième spécimen connu de ce type dans le pays. L'ancienne araignée, nommée Megamonodontium mccluskyi, vivait pendant la période du Miocène il y a environ 11 à 16 millions d'années. Cette découverte est importante car les fossiles d’araignées en Australie sont rares, ce qui rend difficile pour les scientifiques de comprendre leur histoire évolutive.

La découverte de ce fossile d’araignée offre de nouvelles informations sur le climat passé de l’Australie. Le fait qu’il ait été trouvé dans une couche de sédiments de forêt tropicale suggère que la région était autrefois beaucoup plus humide qu’elle ne l’est aujourd’hui. Ces informations peuvent aider les scientifiques à mieux comprendre comment le réchauffement climatique a déjà eu un impact sur les écosystèmes australiens et comment il pourrait continuer à les modifier à l'avenir.

On pense que l’araignée fossilisée est apparentée au Monodontium moderne, ou araignée à trappe, mais sa taille est beaucoup plus grande. Son corps mesure 23.31 millimètres de longueur, soit plus d'un pouce. Le parent vivant le plus proche de cette ancienne araignée réside désormais dans des forêts humides allant de Singapour à la Papouasie-Nouvelle-Guinée, ce qui indique que ces araignées occupaient autrefois des environnements similaires en Australie continentale avant de disparaître à mesure que le pays devenait plus aride.

L'araignée fossilisée a été découverte parmi d'autres fossiles du Miocène, dont certains étaient exceptionnellement bien conservés, permettant aux scientifiques d'étudier les moindres détails des griffes, des soies, des pattes et du corps principal de l'araignée. Ce niveau de détail a aidé les chercheurs à classer avec confiance le fossile comme appartenant à la famille des Barychelidae, un groupe qui n'a jamais été trouvé sous forme fossile ailleurs dans le monde.

Dans l’ensemble, cette découverte offre des informations précieuses sur l’histoire évolutive des araignées en Australie et contribue à notre compréhension des climats passés et des changements environnementaux dans la région.

