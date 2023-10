Un fossile d'araignée à trappe préhistorique découvert en Australie

By

Des scientifiques ont découvert une araignée-trappe géante fossilisée en Nouvelle-Galles du Sud, en Australie. Cette trouvaille rare n’est que le quatrième spécimen de ce type découvert dans le pays. L'araignée, nommée « Megamonodontium mccluskyi », vivait pendant la période du Miocène il y a environ 11 à 16 millions d'années. Il aurait erré et chassé dans les environs, qui étaient autrefois une forêt tropicale luxuriante.

La découverte de ce fossile d’araignée est importante car elle met en lumière l’histoire évolutive et l’extinction des araignées en Australie. Le paléontologue Matthew McCurry explique que seuls quatre fossiles d'araignées ont été découverts sur l'ensemble du continent, ce qui rend difficile pour les scientifiques de comprendre leur passé évolutif. En étudiant ce nouveau fossile, les chercheurs ont acquis des informations précieuses sur l’extinction des araignées et comblé une lacune dans notre compréhension du passé.

Les résultats fournissent également des informations sur le climat passé de l’Australie. Le fait que le fossile d’araignée ait été trouvé dans une couche de sédiments de forêt tropicale suggère que la région était autrefois beaucoup plus humide qu’elle ne l’est aujourd’hui. Cette découverte pourrait aider les scientifiques à comprendre comment le réchauffement climatique a déjà eu un impact sur les écosystèmes du pays et comment il pourrait continuer à les modifier à l'avenir.

L’araignée fossilisée est similaire au Monodontium moderne, ou araignée à trappe, mais elle est cinq fois plus grande. Son corps mesure 23.31 millimètres de long, soit un peu plus d'un pouce. La révélation de cette espèce est non seulement remarquable en raison de sa taille, mais il s’agit également du premier fossile de la famille des Barychelidae découvert dans le monde. L'arachnologue Robert Raven suggère que les araignées-trappes à pattes broussailleuses, comme Megamonodontium mccluskyi, ne sont peut-être pas couramment trouvées sous forme de fossiles car elles passent la plupart de leur temps dans des terriers, qui ne sont pas propices à la fossilisation.

Cette découverte révolutionnaire a été publiée dans le Zoological Journal of the Linnean Society, contribuant ainsi au corpus croissant de connaissances sur la flore et la faune préhistoriques d'Australie.

