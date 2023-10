La ceinture de Kuiper : un mystère plus profond qu’on ne le pensait auparavant

La ceinture de Kuiper, un anneau d’objets glacés et de planètes naines entourant notre système solaire, s’avère être une énigme plus grande que ce que les scientifiques pensaient initialement. Des recherches récentes ont mis au jour des preuves de la présence d'une douzaine de gros objets se trouvant au-delà du bord le plus externe de la ceinture, ce qui suggère que ses limites s'étendent beaucoup plus loin que prévu. Alors que l’on croit actuellement que la ceinture de Kuiper atteint environ 50 unités astronomiques (UA) du centre du système solaire, cette nouvelle étude postule la présence d’objets même au-delà de 60 UA.

Une explication possible de ces objets « déroutants » est l’existence d’une deuxième ceinture située au-delà de la ceinture de Kuiper. Cette ceinture hypothétique résiderait dans la région relativement inexplorée de notre système solaire lointain. La découverte de ces objets a été rendue possible grâce à la sonde New Horizons de la NASA, lancée en 2006, qui a fourni de précieuses données sur la composition de la ceinture de Kuiper lors de sa mission vers Pluton.

Bien qu'il se trouve à plus de 57 UA du Soleil, New Horizons continue de détecter des particules de poussière, indiquant des collisions en cours entre des objets proches. Cela suggère qu'il pourrait y avoir une quantité importante de matériaux non détectés dans la ceinture de Kuiper. En analysant des centaines d'images prises par le télescope Subaru, les chercheurs ont pu identifier douze objets potentiels au-delà des limites attendues de la ceinture.

Cependant, des recherches plus approfondies sont nécessaires pour confirmer ces résultats. Les autres télescopes qui ont étudié le système solaire externe n’ont pas observé d’objets similaires au-delà de la ceinture de Kuiper. Cela soulève la question de savoir pourquoi ces objets sont restés cachés jusqu’à présent. Une possibilité est que la gradation des étoiles détectées par le télescope spatial Hubble pourrait être causée par des objets non découverts de la ceinture de Kuiper passant devant elles.

Les mystères de la ceinture de Kuiper continuent de laisser les astronomes perplexes, et la découverte de ces objets approfondit encore notre compréhension de cette région insaisissable. Des explorations et des observations plus approfondies sont nécessaires pour déterminer la véritable étendue et la composition de ce territoire lointain.

Sources:

– Science : « Une étude suggère que la mystérieuse ceinture de Kuiper est encore plus profonde qu’on ne le pensait »

– NASA : mission Nouveaux Horizons

– Université de Washington : Département d’Astronomie

– Université de Californie, Los Angeles : Département de Physique et d’Astronomie