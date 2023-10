Blanchiment des coraux découvert à des profondeurs inattendues dans l'océan Indien

Des chercheurs de l'Université de Plymouth ont fait une découverte surprenante concernant le blanchissement des coraux dans l'océan Indien. Ils ont trouvé des preuves de blanchissement des coraux jusqu'à 90 mètres (295 pieds) sous la surface, des profondeurs que l'on pensait auparavant résistantes au réchauffement des océans. L'étude, publiée dans Nature Communications, a révélé que jusqu'à 80 pour cent des récifs de certaines zones des fonds marins avaient été endommagés par la hausse des températures des océans.

Traditionnellement, on pensait que les coraux plus profonds étaient résilients au réchauffement des océans, car on pensait que les eaux plus froides dans lesquelles ils habitaient restaient relativement stables. Cependant, cette étude a montré que ce n’est pas le cas, ce qui pourrait exposer les récifs situés à des profondeurs similaires partout dans le monde à des risques liés aux changements climatiques.

L’équipe de recherche a utilisé une combinaison de surveillance in situ, de robots sous-marins et de données océanographiques générées par satellite pour étudier le phénomène. Ils ont découvert que même lorsque les températures de surface restaient stables, une augmentation significative de la température sous la surface affectait les coraux des grands fonds. Ce blanchissement des eaux profondes s'est produit même lorsque les récifs moins profonds ne présentaient aucun signe de dommage.

Bien que l’étude ait révélé que certaines parties du récif s’étaient rétablies au retour des chercheurs en 2020 et 2022, les résultats restent préoccupants. Les coraux mésophotiques, trouvés entre 100 et 490 pieds sous la surface, devraient atténuer les dommages écologiques causés par le blanchissement des coraux des eaux peu profondes dû au réchauffement des océans. Cependant, ces coraux sont désormais également en danger.

L'impact du changement climatique sur l'océanographie de la région est amplifié par des cycles naturels, tels qu'El Niño et le dipôle de l'océan Indien. Les chercheurs soulignent l’urgence d’élargir notre compréhension des impacts de ces changements sur ces environnements, dont nous avons actuellement une connaissance limitée.

