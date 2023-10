By

Une étude récente publiée dans Earth-Science Reviews apporte un nouvel éclairage sur l'extinction du biote Malvinoxhosan, un ancien groupe d'animaux aquatiques qui habitaient autrefois le supercontinent Gondwana. Pendant près de deux siècles, la cause de leur disparition est restée un mystère, mais les chercheurs pensent désormais avoir découvert la vérité. Le doigt du blâme pointe directement le changement climatique.

Le Gondwana, qui englobait certaines parties de l’Afrique actuelle, de l’Amérique du Sud, de l’Australie, de l’Antarctique, du sous-continent indien et de la péninsule arabique, était situé près du pôle Sud. Sur une période de 5 millions d'années, le niveau de la mer entourant le Gondwana a progressivement baissé, conduisant finalement à l'extinction du biote Malvinoxhosan.

En réanalysant des centaines de fossiles et en examinant les propriétés géologiques des roches dans lesquelles ils ont été trouvés, les chercheurs ont pu reconstituer une chronologie des événements. Les couches fossiles du biote de Malvinoxhosan correspondaient à de légères baisses du niveau de la mer, ce qui s’est avéré être la « preuve irréfutable » déclenchant ces événements d’extinction. Le changement climatique provoqué par la baisse du niveau de la mer a perturbé les courants océaniques, affectant les processus océaniques autour du pôle Sud.

Le biote Malvinoxhosan, censé avoir évolué pour survivre dans des eaux plus froides, n’a pas pu s’adapter aux changements climatiques résultant des perturbations des courants océaniques. En conséquence, ils ont été remplacés par des espèces marines plus adaptables, bien adaptées aux eaux plus chaudes.

Cet événement d’extinction a eu un impact dévastateur sur l’écosystème autour du pôle Sud, entraînant un effondrement de la biodiversité qui persiste encore aujourd’hui. Les résultats de l’étude ont des implications plus larges, servant d’avertissement sur la vulnérabilité des environnements et écosystèmes polaires aux changements du niveau de la mer et de la température.

Alors que nous sommes confrontés à la crise actuelle de la biodiversité, cette recherche met en évidence à quel point les écosystèmes sont sensibles au changement climatique induit par l’homme. Cela nous rappelle brutalement que tout changement irréversible que nous apportons aujourd’hui aura des conséquences permanentes et de grande envergure sur notre planète.

QFP

Q : Qu’est-ce que le Gondwana ?



R : Le Gondwana était un supercontinent qui existait il y a environ 420 millions d'années et comprenait des parties de l'Afrique, de l'Amérique du Sud, de l'Australie, de l'Antarctique, du sous-continent indien et de la péninsule arabique.

Q : Quel était le biote de Malvinoxhosan ?



R : Le biote Malvinoxhosan était un ancien groupe d’animaux aquatiques qui vivaient dans les eaux entourant le Gondwana. Il s’agissait principalement de trilobites, de brachiopodes bivalves, de mollusques et d’échinodermes.

Q : Qu’est-ce qui a causé l’extinction du biote Malvinoxhosan ?



R : Une baisse progressive du niveau de la mer a perturbé les courants océaniques autour du pôle Sud, entraînant des changements climatiques auxquels le biote de Malvinoxhosan n'a pas pu s'adapter, conduisant finalement à son extinction.

Q : Que nous apprend cette recherche sur le changement climatique actuel ?



R : L’étude met en évidence la sensibilité des environnements et écosystèmes polaires aux changements du niveau de la mer et de la température. Il rappelle les conséquences irréversibles du changement climatique induit par l’homme sur la biodiversité.

Q : L’écosystème autour du pôle Sud peut-il retrouver ses niveaux historiques de biodiversité ?



R : L'écosystème ne s'est pas complètement rétabli depuis l'extinction, ce qui suggère que la perte de biodiversité causée par la disparition du biote Malvinoxhosan a eu des impacts durables.