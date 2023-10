Des scientifiques découvrent le voyage énigmatique du continent perdu Argoland

Des chercheurs ont réalisé une percée fascinante dans l’étude du continent perdu Argoland, mettant en lumière sa mystérieuse disparition de la surface de la Terre il y a 155 millions d’années. Contrairement aux théories précédentes, les scientifiques ont maintenant découvert qu'Argoland a subi une séparation tumultueuse de l'Australie occidentale en raison de puissantes forces tectoniques, provoquant sa désintégration et sa dispersion à travers l'Asie du Sud-Est.

L'enquête sur le continent perdu, dévoilée dans une étude publiée dans la revue Gondwana Research, impliquait le retrace méticuleux du voyage précaire d'Argoland. Des fragments de terres anciennes ont été découverts dispersés dans toute l'Indonésie et au Myanmar, fournissant des preuves cruciales pour l'analyse de l'équipe. Cependant, les tentatives de reconstruction d’Argoland uniquement à partir de ces vestiges fragmentés se sont révélées infructueuses, conduisant les chercheurs sur une nouvelle voie d’investigation.

En se souvenant des fragments dispersés, les chercheurs ont mis au jour des restes de petits océans datant d'environ 200 millions d'années. Ces découvertes ont indiqué qu'Argoland a subi d'importantes fissures et étirements avant de finalement se rompre. Le long processus d’activité tectonique a entraîné la dérive progressive des « continents rubans » fragmentés et des océans intermédiaires vers l’Asie du Sud-Est il y a environ 155 millions d’années.

L'auteur principal de l'étude, Eldert Advokaat, chercheur en sciences de la Terre à l'Université d'Utrecht, a qualifié l'Argoland d'« Argopelago », soulignant son état déjà fragmenté et étendu. L’équipe estime que cette révélation révolutionnaire pourrait également fournir des informations précieuses sur le climat passé de la région. La formation d'océans entre les fragments de l'Argoland a probablement entraîné un effet de refroidissement et pourrait avoir influencé la répartition diversifiée des espèces que l'on trouve aujourd'hui en Asie du Sud-Est.

La découverte de l'histoire énigmatique d'Argoland sert de tremplin pour des recherches plus approfondies et ouvre la porte à une compréhension plus approfondie des processus géologiques complexes qui façonnent notre planète. Les scientifiques sont optimistes que cette découverte ouvrira la voie à de nouvelles recherches sur l'impact de l'ancien continent sur les modèles climatiques et la biodiversité.

