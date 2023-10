Une nouvelle technologie permet l'imagerie en temps réel des ondes sonores dans les matériaux cristallins

Les scientifiques ont développé une nouvelle technologie qui permet l’imagerie en temps réel des ondes sonores traversant des matériaux cristallins. Les matériaux cristallins solides, tels que les métaux, les céramiques et les roches, sont notoirement difficiles à modéliser en raison de leurs structures et comportements complexes. Les méthodes précédentes ont permis aux scientifiques de caractériser ces matériaux avec une résolution aussi faible que 100 nanomètres. Cependant, leur capacité à capturer la dynamique des matériaux au fil du temps est limitée et ne peuvent généralement suivre que des changements de quelques millisecondes à quelques secondes.

La nouvelle technologie, décrite dans un article récent publié dans PNAS, implique l'utilisation de rayons X hautement spécialisés et d'un microscope avancé construit à l'extrémité d'un laser à électrons libres à rayons X de 3 km de long. Ce microscope permet aux chercheurs d’imager en temps réel les ondes sonores traversant un échantillon de diamant de 1 mm. L’équipe a pu capturer des instantanés des ondes sonores avec une résolution temporelle aussi petite que quelques picosecondes.

Selon le professeur Henning Friis Poulsen, auteur correspondant de l'étude, la nouvelle technologie offre un moyen non invasif et plus rapide de visualiser les processus structurels dans les matériaux cristallins. Cela ouvre la possibilité d’étudier un large éventail de phénomènes structurels ultrarapides qui étaient auparavant hors de portée de la science. Cela inclut l’étude des processus dans divers matériaux, tels que les métamatériaux, les cristaux photoniques, les matériaux thermoélectriques et même les matériaux mous comme le pérylène et les pérovskites hybrides.

La capacité de visualiser et de comprendre la dynamique des ondes sonores dans les matériaux cristallins a des implications pour la physique du solide, la science des matériaux et les géosciences. Cela pourrait également contribuer à tester des modèles sismologiques de propagation du son dans les matériaux planétaires. Les résultats de cette étude devraient inspirer de nouvelles recherches et avancées dans le domaine.

Sources:

– PNAS : Imagerie en temps réel des ondes acoustiques dans des matériaux massifs par microscopie à rayons X