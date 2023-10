Les secrets des Superbolts : percer le mystère des puissants éclairs

Les scientifiques ont fait une avancée majeure dans la compréhension des conditions qui conduisent à la formation des superéclairs, des éclairs exceptionnellement puissants, capables d'être 1,000 300 fois plus puissants que les éclairs ordinaires. Alors que la foudre moyenne a une puissance d'environ XNUMX millions de volts, seulement XNUMX% des éclairs entrent dans la catégorie des superéclairs, qui peuvent causer d'immenses dommages aux structures et aux navires.

Les dernières recherches ont révélé que les superéclairs sont plus susceptibles de se produire lorsque la zone de charge d'un nuage d'orage se trouve à proximité de la surface de la terre ou de l'océan. Par conséquent, il existe des points chauds pour l’activité des superbolts dans des zones spécifiques telles que des zones océaniques et des hautes montagnes. Des études antérieures avaient identifié l’océan Atlantique Nord-Est, la mer Méditerranée et l’Altiplano entre le Pérou et la Bolivie comme des régions sujettes aux superbolts, et les scientifiques étaient impatients de comprendre pourquoi.

Pour percer ce mystère, les chercheurs ont analysé les données du World Wide Lightning Location Network, un réseau mondial de détecteurs radio, qui a fourni des informations sur le moment, l'emplacement et les niveaux d'énergie des superéclairs. En comparant les conditions lors des tempêtes qui ont produit des superéclairs, notamment l'altitude de la surface, la température des nuages ​​et les concentrations d'aérosols, les chercheurs ont fait des découvertes clés.

Contrairement aux idées reçues, l’étude a révélé que les concentrations d’aérosols n’avaient pas d’influence significative sur la force des superbolts. L'auteur principal de l'étude, Avichay Efraim, a expliqué que les superbolts sont un phénomène rare mais impressionnant, et que cette recherche offre une pièce cruciale du puzzle. Cependant, l'enquête est loin d'être terminée et il reste encore d'autres facteurs à explorer, tels que l'impact de l'activité solaire et du champ géomagnétique terrestre sur la formation des superéclairs.

Les résultats de cette étude, publiés dans JGR Atmospheres, mettent en lumière la nature insaisissable des superbolts et nous rapprochent de la découverte de leurs secrets. Comprendre les conditions nécessaires à leur apparition peut aider à élaborer des stratégies visant à atténuer les dégâts potentiels causés par ces puissants éclairs.

Sources:

– Olivier Schlenczek/Imaggeo

– Ambiances JGR