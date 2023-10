Une avancée majeure dans la compréhension des superéclairs : l'éclair le plus puissant de la Terre

Les scientifiques ont réalisé une avancée significative dans la compréhension de l’apparition des superéclairs, qui sont les éclairs les plus puissants sur Terre. Bien qu’ils représentent moins de 1 % de la foudre totale, les superéclairs sont une force avec laquelle il faut compter lorsqu’ils frappent. Ils sont environ 1,000 XNUMX fois plus puissants que la foudre moyenne, causant des dommages importants aux infrastructures et aux navires.

L'étude, publiée dans le Journal of Geophysical Research: Atmospheres, révèle que les superbolts sont plus susceptibles de frapper lorsque la zone de charge électrique d'un nuage d'orage est plus proche de la surface de la terre ou de l'océan. Cette proximité crée des « points chauds » superbolts au-dessus de certains océans et de hautes montagnes. Cette découverte fournit la première explication de la formation et de la répartition des superbolts dans le monde.

L'auteur principal Avichay Efraim, physicien à l'Université hébraïque de Jérusalem, a décrit les superéclairs comme un phénomène magnifique. Des études antérieures ont montré que les superbolts ont tendance à se regrouper dans des régions spécifiques, telles que l'océan Atlantique Nord-Est, la mer Méditerranée et l'Altiplano au Pérou et en Bolivie.

Pour déterminer les causes de ce regroupement, les chercheurs ont analysé les données sur la foudre et divers facteurs environnementaux associés aux tempêtes, notamment la hauteur de la surface des terres et de l'eau, la hauteur de la zone de chargement, les températures au sommet et à la base des nuages ​​et les concentrations d'aérosols. Contrairement aux études précédentes, la présence d’aérosols n’a pas eu d’effet significatif sur la force du superbolt.

Au lieu de cela, les chercheurs ont découvert que des espaces plus courts entre la zone de chargement et la surface de la terre ou de l’eau conduisaient à des éclairs plus énergiques. Lorsque la zone de charge est plus proche de la surface, il y a moins de résistance électrique et un courant plus élevé, ce qui entraîne des éclairs plus puissants. Cette corrélation a été observée de manière constante dans les trois régions qui connaissent le plus de superbolts.

Cette avancée fournit des informations précieuses sur la formation des superbolts et souligne l’importance de la proximité entre la zone de charge et la surface. Des recherches plus approfondies dans ce domaine pourraient contribuer à développer des systèmes améliorés de protection contre la foudre et à atténuer les dommages causés par ces intenses coups de foudre.

