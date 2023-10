Les scientifiques enthousiasmés par les nouvelles découvertes de la mission OSIRIS-REx de la NASA

Le planétologue Phil Bland de l'Université Curtin est ravi de faire partie de l'incroyable mission OSIRIS-REx de la NASA, qui vise à collecter et étudier des échantillons de l'astéroïde géocroiseur nommé Bennu. Bland a consacré sa carrière à l'examen des météorites pour obtenir des informations précieuses sur l'histoire de l'univers et la formation de notre système solaire. Cette opportunité d'étudier des matériaux vierges, exempts de l'atmosphère terrestre, est pour lui une expérience unique.

Le vaisseau spatial OSIRIS-REx a réussi à collecter un échantillon de 250 grammes de roche et de poussière de Bennu après avoir passé deux ans à étudier son terrain. L'échantillon, qui est en parfait état, a été libéré de la capsule du vaisseau spatial et a atterri dans le désert de l'Utah. Après examen, les scientifiques ont fait une découverte inattendue : un échantillon supplémentaire sur le couvercle du bidon. Cet échantillon bonus contient des minéraux argileux hydratés et une quantité importante de carbone, fournissant des informations potentielles sur l'origine de l'eau sur Terre et la possibilité de la vie.

Phil Bland est membre d'un consortium australien impliqué dans la mission et a suivi de près les progrès et l'analyse. Il a participé à une diffusion vidéo en direct du Johnson Space Center de la NASA, observant les scientifiques manipulant méticuleusement la petite quantité de matériel collecté. Après l'extraction minutieuse, la pesée et le catalogage des échantillons, Bland sélectionnera personnellement les roches pour une analyse plus approfondie dans son laboratoire.

À l’aide de techniques de microscopie avancées, Bland créera des cartes haute résolution de la chimie et de la minéralogie du matériau. Cette analyse est essentielle pour déterminer la composition et la composition isotopique de l’échantillon. Une fois que Bland aura terminé son analyse, les échantillons seront envoyés au professeur Trevor Ireland de l'Université du Queensland pour une analyse géochronologique et isotopique de l'oxygène. Cela aidera à déterminer l’âge et la composition chimique de Bennu, fournissant ainsi des informations importantes sur la relation entre Bennu et les météorites trouvées sur Terre.

La mission OSIRIS-REx a suscité l'enthousiasme et la curiosité de scientifiques comme Bland et Ireland. Ils attendent avec impatience les résultats de leurs analyses, qui contribueront de manière significative à notre compréhension des origines de l’univers et de la formation de notre propre planète.

Sources : site Web de la mission OSIRIS-REx de la NASA, administrateur de la NASA, Bill Nelson