La vie surprenante des profondeurs marines révélée dans de nouvelles images

Des images récemment diffusées, capturées dans la mystérieuse « zone crépusculaire » des profondeurs marines, ont dévoilé un monde grouillant de vie. Ces images ont été prises autour des monts sous-marins du géologue près des îles hawaïennes, à l'aide d'un véhicule d'exploration des grands fonds appelé Mesobot. La zone crépusculaire fait référence aux zones de l'océan où la lumière du soleil ne peut pas pénétrer, à partir d'environ 100 mètres (330 pieds) de profondeur.

Les images présentent un éventail d’organismes fascinants, notamment de longues chaînes de créatures, des formes de vie tentaculées et même un calmar émettant un nuage d’encre défensif. Ces organismes constituent la plus grande migration animale sur Terre, car ils migrent quotidiennement des eaux de surface vers les profondeurs sombres pour se cacher pendant la journée. Cette migration joue un rôle crucial dans la régulation du climat mondial par les océans en transportant le carbone des eaux de surface vers les profondeurs océaniques, où il peut être séquestré pendant de longues périodes.

Le Mesobot, contrairement aux autres véhicules d’exploration des grands fonds, est conçu pour avoir un impact minimal sur la vie sous-marine. Sa conception mince et ses hélices lentes l’empêchent d’effrayer les animaux sauvages qu’il rencontre. Ceci est important compte tenu de la nature fragile des écosystèmes des grands fonds.

Les fonds marins restent largement inexplorés, avec seulement environ 25 pour cent des fonds marins correctement cartographiés. Les missions en haute mer sont essentielles pour découvrir et comprendre la vie diversifiée et souvent énigmatique qui existe dans ces territoires inexplorés. De plus, ces missions peuvent révéler des applications potentielles pour la vie en haute mer, telles que le développement de nouveaux médicaments. Des études ont montré que les invertébrés marins produisent une plus grande variété de substances antibiotiques, anticancéreuses et anti-inflammatoires que n’importe quel groupe d’organismes terrestres.

Comprendre les fonds marins et leurs habitants a des implications considérables, en particulier à mesure que les activités industrielles telles que l'exploitation minière en haute mer deviennent plus répandues. En faisant la lumière sur ce monde caché, les scientifiques espèrent préserver et protéger ces écosystèmes délicats et exploiter les avantages potentiels qu’ils recèlent.

Sources:

- L'administration nationale des océans et de l'atmosphère

– Institution océanographique de Woods Hole