La plus grande tempête solaire de l'histoire découverte à travers un pin ancien

Des chercheurs ont découvert la plus grande tempête solaire de l'histoire de la Terre grâce à l'examen d'un pin centenaire dans les Alpes françaises. L'étude, publiée dans la revue Philosophical Transactions de la Royal Society, présente des preuves d'un pic significatif des niveaux de radiocarbone il y a environ 14,300 993 ans, attribué à cette tempête solaire nouvellement identifiée. On estime que cet événement est deux fois plus important que les tempêtes solaires découvertes précédemment, connues sous le nom d'événements Miyake, qui se sont produites en 774 et ​​XNUMX après JC.

L'équipe de recherche internationale a mesuré les niveaux de radiocarbone dans des arbres anciens du sud des Alpes françaises. En analysant les anneaux des troncs d’arbres, appelés « sous-fossiles », ils ont pu identifier les changements environnementaux majeurs et recueillir des informations précieuses sur le passé. Les cernes des arbres d'un pin sylvestre indiquaient un pic notable des niveaux de radiocarbone il y a environ 14,300 XNUMX ans. Pour vérifier l'association avec une tempête solaire importante, les scientifiques ont comparé cet échantillon avec celui prélevé sur des carottes de glace au Groenland.

Le radiocarbone est produit en permanence par des réactions en chaîne, notamment celles provoquées par des événements solaires extrêmes tels que les éruptions solaires et les éjections de masse coronale. L'auteur principal de cette étude, Edouard Bard, explique que ces événements peuvent créer des explosions à court terme de particules énergétiques, entraînant des pics importants de radiocarbone.

Comprendre les tempêtes solaires passées est essentiel pour prédire les événements futurs et atténuer les risques potentiels. Si une tempête solaire de cette ampleur devait se produire aujourd’hui, elle aurait des conséquences catastrophiques pour la société moderne, pouvant perturber les télécommunications, les satellites et les réseaux électriques. La plus grande tempête solaire enregistrée dans l'histoire de l'humanité, l'événement de Carrington en 1859, a déjà provoqué d'importantes perturbations.

Cependant, la tempête solaire découverte il y a environ 14,300 XNUMX ans dépasse de loin les événements précédents en termes de taille. Les scientifiques restent incertains quant aux causes, à la fréquence et à la prévisibilité de ces tempêtes solaires extrêmes. Mais en comprenant leur ampleur potentielle, les chercheurs peuvent mieux anticiper et s’y préparer.

Cette découverte révolutionnaire souligne l’importance d’étudier l’histoire de la Terre grâce à l’analyse du radiocarbone. Développer une compréhension précise du passé joue un rôle crucial dans la prévision et l’atténuation précises des risques futurs. Même s’il reste encore beaucoup à apprendre, chaque nouvelle découverte dans le domaine génère non seulement des réponses mais aussi de nouvelles questions à explorer davantage.

