Des études sur les rayons gamma révèlent que les pulsars sont des accélérateurs de particules

Les études sur les rayons gamma ont apporté un nouvel éclairage sur la nature intrigante des pulsars puissants et isolés. Ces études ont montré que les pulsars peuvent servir d’accélérateurs de particules exceptionnels et même de fabricants d’antimatière. Cependant, de nombreuses questions restent sans réponse sur les processus d’accélération et de rayonnement associés, ainsi que sur les sites spécifiques où ces processus se déroulent.

Une découverte clé dans ce domaine vient de l’observatoire du système stéréoscopique à haute énergie (HESS) en Namibie. Les scientifiques utilisant les télescopes Cherenkov de HESS ont détecté les rayons gamma les plus énergétiques jamais observés par un pulsar. Ces rayons gamma avaient une énergie étonnante de 20 téraélectronvolts, soit environ dix mille milliards de fois supérieure à celle de la lumière visible. La détection de ces rayons gamma à haute énergie constitue un défi pour les théories actuelles sur leur génération.

La source de ces rayons gamma est le pulsar Vela, connu comme le pulsar le plus brillant de la bande radio du spectre électromagnétique et la source la plus importante de rayons gamma cosmiques dans la gamme des gigaélectronvolts (GeV). Situé dans la constellation Vela, le rayonnement de ce pulsar est environ 200 fois plus énergétique que tout rayonnement précédemment détecté provenant du même objet. Les modèles d'émission observés s'alignent sur ceux observés dans la gamme du GeV, ce qui implique que les particules devront peut-être voyager au-delà de la magnétosphère pour atteindre des énergies aussi élevées.

Arache Djannati-Atai, responsable des recherches menées au laboratoire Astroparticules & Cosmologie (APC) en France, a déclaré : « Ce résultat remet en question nos connaissances antérieures sur les pulsars et nécessite de repenser le fonctionnement de ces accélérateurs naturels. » L’explication conventionnelle de l’accélération des particules le long des lignes de champ magnétique à l’intérieur ou juste à l’extérieur de la magnétosphère n’explique pas de manière adéquate les phénomènes observés.

Les chercheurs pensent que l’accélération des particules dans le pulsar pourrait se produire via un processus appelé reconnexion magnétique au-delà du cylindre de lumière. Cependant, ce scénario se heurte également à des difficultés pour expliquer les radiations extrêmes produites. Quel que soit le mécanisme exact, la découverte des rayons gamma à haute énergie du pulsar Vela ouvre la voie à de nouvelles observations de pulsars dans la gamme des dizaines de téraélectronvolts. Cela fournira des informations précieuses sur les processus d’accélération extrêmes se produisant dans les objets astrophysiques hautement magnétisés.

En résumé, les études sur les rayons gamma ont démontré que les pulsars peuvent agir comme accélérateurs de particules et producteurs d'antimatière. La découverte de rayons gamma de haute énergie provenant du pulsar Vela remet en question les théories existantes et appelle à une réévaluation de notre compréhension de ces accélérateurs naturels. La poursuite des recherches dans ce domaine améliorera sans aucun doute notre connaissance des phénomènes extrêmes se produisant dans les pulsars et autres objets astronomiques hautement magnétisés.

Source : La collaboration HESS et al., Zanin, R., Kerr, M., et al. "Découverte d'une composante de rayonnement du pulsar Vela atteignant 20 téraélectronvolts." Nat Astron (2023). DOI : 10.1038/s41550-023-02052-3