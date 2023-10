Découverte d'une nouvelle méthode de production d'urée économe en énergie

Des chercheurs de l'Université de technologie du Queensland ont réalisé une percée dans la production d'urée, un engrais azoté largement utilisé dans l'agriculture et une matière première essentielle pour diverses industries. Traditionnellement, l'urée est synthétisée à partir d'ammoniac et de dioxyde de carbone à l'aide du procédé Haber-Bosch, à forte intensité énergétique.

L'équipe a développé une nouvelle méthode qui utilise un catalyseur à base de graphène dans une réaction chimique entre l'azote et le monoxyde de carbone. Ce qui distingue cette méthode, c’est qu’elle peut être réalisée à température ambiante et à pression atmosphérique, ce qui réduit considérablement les apports d’énergie par rapport aux méthodes de synthèse conventionnelles.

Le Dr Junxian Liu, auteur principal de l'étude, déclare que cette approche est très prometteuse pour faire progresser la production d'urée. Bien que la recherche en soit encore au stade théorique, les scientifiques ont identifié un catalyseur qui pourrait ouvrir la voie à une synthèse d’urée durable et économe en énergie. Ils prévoient de collaborer avec d’autres groupes de recherche pour développer davantage et éventuellement appliquer cette nouvelle technologie.

L'urée n'est pas seulement un ingrédient essentiel des engrais azotés, mais elle est également utilisée dans des industries telles que les produits pharmaceutiques, les cosmétiques et les plastiques. Actuellement, la production d'urée selon le procédé Haber-Bosch consomme environ 2 % de l'énergie mondiale par an. Trouver des méthodes alternatives et plus durables pour la synthèse de l'urée est crucial pour réduire la consommation d'énergie et minimiser l'impact environnemental des processus de production.

Cette découverte d'un catalyseur à base de graphène permettant la synthèse de l'urée à température ambiante et avec des besoins énergétiques moindres pourrait avoir des implications significatives pour diverses industries. L’utilisation d’un tel catalyseur pourrait potentiellement révolutionner la production d’urée, la rendant plus respectueuse de l’environnement et économiquement viable.

La source:

– Junxian Liu, Sean C. Smith, Yuantong Gu, Liangzhi Kou. Couplage C─N activé par la rupture de liaison N─N pour la production électrochimique d'urée. Matériaux fonctionnels avancés. DOI : 10.1002/adfm.202305894